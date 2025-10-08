為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    知名原住民藝術家撒古流 涉河床性侵學習女子維持判4年6月

    2025/10/08 09:57 記者鮑建信／高雄報導
    曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵案，上午被高雄高分院判罪。（資料照）

    曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵案，上午被高雄高分院判罪。（資料照）

    曾獲國家文藝獎的知名原住民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆被控性侵案，經屏東地院依強制性交罪判刑4年6月，他不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，維持原審刑度。

    判決書指出，2021年2月9日夜間，被告撒古流．巴瓦瓦隆在屏東縣三地門鄉住處，與跟他工作學習的甲女飲酒談話後，駕駛小貨車載她到同鄉大社溪溪谷河床，鋪設睡墊、點燃柴火，並與她比肩躺臥睡墊上。

    被告因凍未條，涉嫌以手摟住甲女肩頭被推擋後，卻未鬆手進而親吻臉頰，甚至將她強壓在睡墊上，要求發生性行為，甲女因獨自身處陌生環境，恐遭不測，不敢不從。期間因被告友人接近，他要求甲女躲藏一旁，等對方寒暄離去後，再令她躺回睡墊嘿咻。

    屏東地院依強制性交罪，判處被告有期徒刑4年半，他不服上訴，高雄高分院上午宣判決駁回，仍可上訴。

    據了解，65歲的撒古流出生於屏東縣三地門鄉大社村，於2018年獲頒第20屆國家文藝獎，為美術類得主。

