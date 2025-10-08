為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屁孩上演逆向「飛人騎法」 高雄警方要辦了

    2025/10/08 09:44 記者洪臣宏／高雄報導
    「飛人騎法」惹禍上身，警方將開罰。（取自「社會事新聞影音」）

    網路社群「社會事新聞影音」流傳一段影音，幾名年輕男子在高雄市小港區騎乘改裝電動車，在路上演出逆向「飛人騎法」，期間男子一度自摔，還引來旁人大笑。男子路上騎車嬉鬧惹禍上身，小港分局今（8）日表示，過程已涉及公共危險罪嫌，將查緝騎士到案，而他恐將吃下11400元罰金。

    該影片第一段為白天拍攝，一名騎士騎乘改裝電動機車上路，沒想到剛起步就自摔，旁人大笑著幫忙將車牽離路面，錄影的人還興奮大喊「我錄到了」。第二段則在夜間，一名騎士趴在座墊上騎車，騎了約數十公尺停下，遭網友戲稱為「飛人騎法」。

    小港分局並未接獲報案，不過根據影片查出地點在小港區華昌路段，警方指出，該男子騎乘改裝電動機車在道路上逆向及蛇行等行為，已涉及刑法公共危險罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，將儘速查緝男子到案，同時查扣該車輛，全案依刑法公共危險罪，移送高雄地檢偵辦。

    另查該男子行為將涉及道路交通處罰條例，未依規定領用車牌行駛（處罰新台幣1200元以上3600元以下罰鍰）、微型電動二輪車未經核準擅自變更裝置（處罰1800元以上5400元以下罰鍰）、未戴安全帽（處罰300元以上1200元以下罰鍰）及逆向行駛（處罰300元以上1200元以下罰鍰）等，最高可處11400元罰鍰。

    男子騎改裝電動車自摔。（取自「社會事新聞影音）

