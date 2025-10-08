三人行開房付不出房費，他報假電話從摩鐵脫身。（取自旅館官網）

陳姓男子帶女友與黃姓友人到新竹市琺何精品旅館「三人行」開房，狂歡超過2天後，卻無力支付將近2萬元的房費，還以假電話騙櫃臺員工以脫身，新竹地院依詐欺罪判刑。

法官調查，陳男無支付房費意願及能力，竟於112年8月4日清晨6點多，開車載女友及黃男，共同入住新竹市琺何精品旅館，直到8月6日凌晨1點50分陳男退房後，無力支付房費，先向旅館員工佯稱可到附近超商領錢。

員工陪同陳男至超商，然帳戶內無錢可領，陳男又再佯稱帳戶餘額不足，要先回家取款，30分鐘後再返回旅館結帳，致旅館員工被騙，允許陳男未付帳即離開琺何精品旅館，然而陳男遲未前去繳交住宿費1萬9930元，經琺何精品旅館員工打登記電話發現為空號，因無法聯繫陳男，旅館始知受騙。

陳男辯稱，當時載女友跟朋友黃男入住，有拿1萬元叫黃男付錢，但他沒付。

法官審酌陳男未思依循正途獲取所需，而以此方式詐取財產上利益，不尊重他人財產權益，惟念其犯後坦認犯行，且積極與店家和解，且調解成立並已賠償完畢，態度尚佳，店家就本案不予追究並同意輕判，最後依詐欺得利罪判處拘役10日，易科罰金為1萬元。

