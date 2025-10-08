為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    三人行開房付不出房費 他報假電話從摩鐵脫身

    2025/10/08 09:40 記者蔡彰盛／新竹報導
    三人行開房付不出房費，他報假電話從摩鐵脫身。（取自旅館官網）

    三人行開房付不出房費，他報假電話從摩鐵脫身。（取自旅館官網）

    陳姓男子帶女友與黃姓友人到新竹市琺何精品旅館「三人行」開房，狂歡超過2天後，卻無力支付將近2萬元的房費，還以假電話騙櫃臺員工以脫身，新竹地院依詐欺罪判刑。

    法官調查，陳男無支付房費意願及能力，竟於112年8月4日清晨6點多，開車載女友及黃男，共同入住新竹市琺何精品旅館，直到8月6日凌晨1點50分陳男退房後，無力支付房費，先向旅館員工佯稱可到附近超商領錢。

    員工陪同陳男至超商，然帳戶內無錢可領，陳男又再佯稱帳戶餘額不足，要先回家取款，30分鐘後再返回旅館結帳，致旅館員工被騙，允許陳男未付帳即離開琺何精品旅館，然而陳男遲未前去繳交住宿費1萬9930元，經琺何精品旅館員工打登記電話發現為空號，因無法聯繫陳男，旅館始知受騙。

    陳男辯稱，當時載女友跟朋友黃男入住，有拿1萬元叫黃男付錢，但他沒付。

    法官審酌陳男未思依循正途獲取所需，而以此方式詐取財產上利益，不尊重他人財產權益，惟念其犯後坦認犯行，且積極與店家和解，且調解成立並已賠償完畢，態度尚佳，店家就本案不予追究並同意輕判，最後依詐欺得利罪判處拘役10日，易科罰金為1萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播