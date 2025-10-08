為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園機捷A11坑口站驚見暴走阿伯！抽菸遭制止竟攻擊站務員

    2025/10/08 10:39 即時新聞／綜合報導
    阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專、本報合成）

    阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專、本報合成）

    1名網友分享，他於桃園機場捷運A11坑口站等車時，看到一名阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員，將此全程畫面錄製影片上傳至社群平台，PO文曝光後引發網友議論。

    這名網友於「爆料公社」發文並附上1段影片，畫面可見，今天（8日）早上7時07分在機捷A11坑口站，看到一名阿伯捷運站月台抽菸，站務員大聲口頭制止3次，但阿伯3次都不理會繼續抽，隨後站務員上前靠近拍掉他手上的菸，隨後阿伯竟揮拳攻擊站務員。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「不用動手，拍照存證+通報捷運警察，開罰就好」、「又一個垃圾變老的案例」、「丟臉」。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    1名網友分享，他於桃園機場捷運A11A11坑口站等車時，看到一名阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專）

    1名網友分享，他於桃園機場捷運A11A11坑口站等車時，看到一名阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播