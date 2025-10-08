桃園機捷A11坑口站驚見暴走阿伯！抽菸遭制止竟攻擊站務員

阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員。（圖擷自「爆料公社」臉書粉專、本報合成）

1名網友分享，他於桃園機場捷運A11坑口站等車時，看到一名阿伯在月台抽菸被站務員勸阻未果，站務員上前靠近拍掉手上的香菸，孰料阿伯憤而出手打站務員，將此全程畫面錄製影片上傳至社群平台，PO文曝光後引發網友議論。

這名網友於「爆料公社」發文並附上1段影片，畫面可見，今天（8日）早上7時07分在機捷A11坑口站，看到一名阿伯捷運站月台抽菸，站務員大聲口頭制止3次，但阿伯3次都不理會繼續抽，隨後站務員上前靠近拍掉他手上的菸，隨後阿伯竟揮拳攻擊站務員。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「不用動手，拍照存證+通報捷運警察，開罰就好」、「又一個垃圾變老的案例」、「丟臉」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

