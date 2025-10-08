為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車留營業所估價維修近4年不理 業者以公有停車場收費標準求償

    2025/10/08 09:21 記者蔡政珉／苗栗報導
    出車禍車留營業所估價近4年，車廠以公有停車場收費標準求償。（資料照）

    出車禍車留營業所估價近4年，車廠以公有停車場收費標準求償。（資料照）

    男子阿賜（化名）於2021年11月7日因車輛發生事故，將車輛留在知名日系車商苗栗縣頭份市營業所估價維修，但車商營業所之後多次打電話給阿賜，甚至寄出存證信函，阿賜皆不理會，車商營業所因阿賜車輛停在廠房內將近4年，憤而提告，要求阿賜移除車輛，並參考苗縣停車費收費標準向阿賜收取「停車費」。苗栗地院法官近期審理後，認為阿賜屬無權占用停車位置，准許營業所請求，判處阿賜需移除車輛，並給付車商96800元，及自今年3月18日起至移除車輛日止按月給付2400元。

    車商營業所主張，阿賜於2021年11月7日因事故將車輛留在營業所廠房稱要估價維修，但之後對營業所電話不理不睬，營業所寄出存證信函，阿賜仍不理會，營業所故向苗栗地院提起移除車輛訴訟。

    營業所主張，阿賜將車輛留置在廠內並未給付停車費，且繼續停放車輛迄今導致營業所無法使用該空間受到損害，參考苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例所規定收費上限小型車每月2400元求償；另外，阿賜仍未開走車輛，車商一併請求自今年3月17日起至移除車輛之日止，阿賜要按月給付2400元。

    阿賜則未到場也未提出書狀作出聲明或陳述。法官審理後，認為阿賜的確無權占用停車空間，營業所請求移除車輛、賠償停車費均有理由，亦應予准許。

