公園阿伯被女童指控親嘴、摸尿尿的地方 法官審酌這原因判無罪

台中一名小一女童，指控公園一起玩BB槍的阿伯，涉嫌親嘴、摸尿尿的地方，不過因沒有其他補強的證據，台中地院法官判決無罪。（記者陳建志攝）

台中一名男子常帶著BB槍到公園和小孩同樂，卻被小一女童指控，親她的嘴巴，還將手伸進去褲子摸尿尿的地方，母親得知氣炸提告，不過男子矢口否認有何強制猥褻的犯行，台中地院法官審理，發現除了女童的單一指控，並無其他可補強的證據，就連每次都陪女童到公園玩的哥哥，都沒看過男子有何猥褻的不當行為，判決男子無罪，可上訴。

這名小一女童，經常和哥哥到公園玩，2024年2月起，在公園內認識一名男子常帶著BB槍到公園，女童覺得好玩，常找他一起玩，不過2024年10月18日晚上吃飯時，卻告訴媽媽，這名男子說她用BB槍射中樹葉很厲害，所以親她的嘴，還說：「媽媽我和你講一個秘密」，指稱男子摸她「尿尿的地方很多次」，母親得知大驚，帶著女兒報警提告。

台中地院審理時，女童表示男子在公園、在中庭摸她很多次，有超過10次，當時沒有說不要，因為會害怕，中庭都沒有其他人，怕被媽媽罵，所以回家都沒有跟媽媽講；不過男子矢口否認，強調有跟女童在公園玩，但只有玩BB槍，絕沒有親嘴、摸下體的猥褻犯行。

法官認為，女童歷次證述內容雖大致相符，但僅為單一證言，不得互為補強證據，而同行的女童哥哥，卻證稱兩人在公園互動正常，從未看過妹妹遭侵害的畫面，那段期間也未發現妹妹情緒有何異常或波動；另路口監視器錄影翻拍照片、現場照片部分，也都未拍到男子從事本案的犯行。

加上，女童指控遭多次強制猥褻後，卻仍願意前往公園與男子遊玩，此與一般性侵害被害人，都會畏懼與加害人再次接觸的常情有違，因除了女童的單一指控外，並無其他的補強證據，難以認定男子有何對未滿14歲女子加重強制猥褻的犯行，判決無罪，可上訴。

