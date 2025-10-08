樂觀槳手蔚藍島嶼夢 望警盃SUP橫渡望馬

望警盃SUP由警察與學生混合編組，挑戰望安至馬鞍山。（望安警分局提供）

中秋節連續假期剛過，望安警分局選擇在望安布袋港親水基地舉辦首次「望警盃立槳（SUP）-橫渡望馬」及望安國小師生互動式宣導，邀請望安航空站、航警局高雄分局望安派出所、潭門港安檢所及望安衛生所響應，與小朋友們一同為海洋教育努力，並向毒品、詐騙犯罪Say No！

望安布袋港位於海龜館環島道路前方海域，是望安國小葉啟賢校長與幾位具有立槳專業教練資格教師們共同打造的訓練基地，從基礎的體能訓練出發，教授學員立槳操作技術、運動傷害預防、培植救生能力，同時導入海洋教育課程，葉校長與望安國小教職員於2021年開始與團隊戮力將知海、親海與護海觀念從小紮根於在地學童心中。

分局長黃一航表示，鼓勵所屬同仁勤餘能多運動及參與正向休閒活動保有健康身心，這次帶著20餘位幹部同仁一起登上馬鞍山，所有人都是第一次來到這個屬於望安鄉的無人島，透過安排警察同仁與小學生合力划行立槳或獨木舟，在馬鞍山嶼周邊的海流尤需依靠彼此默契連動才能順利登島，為這次活動增添許多有趣互動。

由於離島居大不易，警察局長林温柔持續關注各分局離島老舊廳舍興建、駐地補強、擴充設備及員警生活起居議題，東北季風即將到來，在離島執勤過程風險相對提高，有賴同仁平日體能鍛鍊，各友軍單位在有限資源與人、物力情況下，第一時間互相支援共同完成任務，因此在這次立槳活動中特別邀請友軍夥伴一同參與。

望警盃SUP除了親海外，也進行犯罪防治宣導。（望安警分局提供）

小朋友們與警察叔叔混合編隊，一同挑戰望馬航程。（望安警分局提供）

