想要「純純的愛」 載人妻到摩鐵大冒險 人妻氣到提告

彰化縣林男明知A女已結婚，仍想跟他談一場「純純的愛」，於是載她去汽車旅館聊天，林男保證不會發生性關係，仍忍不住撫摸對方，意圖猥褻，經A女奮力抵抗才罷手，這場「愛的冒險」讓林男被女方提妨害性自主告訴，最後50萬元和解，法官判林男1年徒刑，緩刑4年。

林男因工作關係認識A女，知道對方已結婚，但覺得雙方很投緣，去年4月12日因控制不住自己的慾望，在沒有告知A女的情況下，2人到汽車旅館「開房間」，A女嚇一跳，急忙想下車，但林男說「我們只是進去聊天，談純純的愛，我不會對妳怎樣，就當作是休息」，A女向林男說「我是結婚的女人，不能跟你有任何親密行為，我對妳也毫無感覺」。

起訴書說，林男辯稱，當天天氣熱，先進去吹冷氣，看電視，他沒有對A女暴力脅迫，現場和氛和諧就有「肢體互動」，孤男寡女來這種地方，要做什麼，大家都心知肚明，他有親對方的胸部，對方就火大了。A女坦承林男親過來，就用嘴巴咬對方，A女向法官說，他被林男的舉動嚇到，此事嚴重影響到他跟其它男同事互動的感覺，對男性友人會感到害怕。林男自知理虧，跟對方以50萬元和解。

林男向法官說，經過此事，他已學到教訓，他不善於表達自己的心理感受，以致讓對方有誤解，才發生此事。他是家裡的經濟支柱，希望法官量處最輕的刑度。法官認為被告已有悔悟之心，因此判處1年徒刑，緩刑4年。

