為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    失聯移工當車手ATM提領現金 被逮收押

    2025/10/08 08:56 記者歐素美／台中報導
    清水警分局逮捕淪為車手的失聯外移工。（民眾提供）

    清水警分局逮捕淪為車手的失聯外移工。（民眾提供）

    22歲杜姓外籍失聯移工，淪為詐騙集團車手，趁著中秋節前夕提領較容易得手，再度以相同手法，於台中市清水區中山路TAM提款機提領2筆現金共10萬元，被清水警分局員警發現，當場逮捕，經清查發現杜男涉及多起詐騙案，全案依法移送台中地方檢察署偵辦，檢察官並向台中地方法院聲押獲淮。

    台中市海線地區日前有1名外籍移工車手於多處ATM提款機提領詐欺贓款，警方受理後，立即成立專責小組，調閱監視器，迅速鎖定特定對方積極查緝。

    本月5日下午5時45分許，杜姓外籍失聯移工（22歲）以為趁著中秋節前夕提領較容易得手，再度以相同手法，於清水區中山路TAM提款機提領2筆現金，共得手10萬元。

    清水警分局專責小組員警楊宗翰執行勤務時，發現郵局ATM前1名正在提領的男子疑似查緝對象，經上前確認後當場查獲到案，清水警方持續清查關聯案件後，全案依法移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官向台中地方法院聲押獲淮。

    清水警分局長鄭鴻文表示，詐騙集團為規避查緝，近期派遣外籍車手以短期觀光名義來台或失聯移工，從事提領詐欺贓款等犯行，警方絕不容許不法份子於轄內從事不法行為，將於最短時間內釐清身分，迅速查緝到案，以維護全體市民安心的生活環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播