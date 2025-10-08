失聯移工當車手ATM提領現金 被逮收押

清水警分局逮捕淪為車手的失聯外移工。（民眾提供）

22歲杜姓外籍失聯移工，淪為詐騙集團車手，趁著中秋節前夕提領較容易得手，再度以相同手法，於台中市清水區中山路TAM提款機提領2筆現金共10萬元，被清水警分局員警發現，當場逮捕，經清查發現杜男涉及多起詐騙案，全案依法移送台中地方檢察署偵辦，檢察官並向台中地方法院聲押獲淮。

台中市海線地區日前有1名外籍移工車手於多處ATM提款機提領詐欺贓款，警方受理後，立即成立專責小組，調閱監視器，迅速鎖定特定對方積極查緝。

本月5日下午5時45分許，杜姓外籍失聯移工（22歲）以為趁著中秋節前夕提領較容易得手，再度以相同手法，於清水區中山路TAM提款機提領2筆現金，共得手10萬元。

清水警分局專責小組員警楊宗翰執行勤務時，發現郵局ATM前1名正在提領的男子疑似查緝對象，經上前確認後當場查獲到案，清水警方持續清查關聯案件後，全案依法移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官向台中地方法院聲押獲淮。

清水警分局長鄭鴻文表示，詐騙集團為規避查緝，近期派遣外籍車手以短期觀光名義來台或失聯移工，從事提領詐欺贓款等犯行，警方絕不容許不法份子於轄內從事不法行為，將於最短時間內釐清身分，迅速查緝到案，以維護全體市民安心的生活環境。

