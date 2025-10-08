為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    加入米得平台投資賠360萬 男子提告上線判賠180萬

    2025/10/08 08:49 記者李立法／屏東報導
    陳男加入網路投資平台「MIDASAMA」會員損失360萬元，提告求償判賠180萬元。（資料照）

    陳男加入網路投資平台「MIDASAMA」會員損失360萬元，提告求償判賠180萬元。（資料照）

    陳姓男子加入非法在台灣進行網路投資交易的米得平台（MIDASAMA）會員，結果損失360萬元，陳男遂向介紹他入會投資的相關上線會員提告求償，由於部份請求權已超過2年時效而消滅，屏東地院判處其中的范姓及趙姓2名會員應連帶賠償陳男180萬元，可上訴。

    陳男主張，米得平台未經主管機關許可，在台推出外匯投資方案，他受到劉姓友人招攬而加入該平台成為會員，陸續投資420萬元，結果卻傳出該平台遭駭客入侵而爆倉，導致他損失360萬元，決定向招募他入會的劉男及上線會員孫男、趙男、范女等4人提告求償。

    屏東地院指出，范、趙、孫等3人因共同犯期貨交易法分別被判處3年6個月、3年、3年，劉男已歿，陳男在接受檢調訊問時，表示在孫男及劉男勸誘其加入該平台會員時，已知米得外匯交易未經台灣主管機關許可，且離陳男提出民事求償告訴已逾2年時效，請求權已消滅，至於同案的范女及趙男，陳男並不認識，直至2年多前因該案以證人身分接受法院刑事庭接受交互詰問時，才知范、趙2人犯行，離陳男提起民事求償告訴未逾2年時效，范、趙2人應連帶賠償陳男一半的損失為180萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播