加入米得平台投資賠360萬 男子提告上線判賠180萬

陳男加入網路投資平台「MIDASAMA」會員損失360萬元，提告求償判賠180萬元。（資料照）

陳姓男子加入非法在台灣進行網路投資交易的米得平台（MIDASAMA）會員，結果損失360萬元，陳男遂向介紹他入會投資的相關上線會員提告求償，由於部份請求權已超過2年時效而消滅，屏東地院判處其中的范姓及趙姓2名會員應連帶賠償陳男180萬元，可上訴。

陳男主張，米得平台未經主管機關許可，在台推出外匯投資方案，他受到劉姓友人招攬而加入該平台成為會員，陸續投資420萬元，結果卻傳出該平台遭駭客入侵而爆倉，導致他損失360萬元，決定向招募他入會的劉男及上線會員孫男、趙男、范女等4人提告求償。

屏東地院指出，范、趙、孫等3人因共同犯期貨交易法分別被判處3年6個月、3年、3年，劉男已歿，陳男在接受檢調訊問時，表示在孫男及劉男勸誘其加入該平台會員時，已知米得外匯交易未經台灣主管機關許可，且離陳男提出民事求償告訴已逾2年時效，請求權已消滅，至於同案的范女及趙男，陳男並不認識，直至2年多前因該案以證人身分接受法院刑事庭接受交互詰問時，才知范、趙2人犯行，離陳男提起民事求償告訴未逾2年時效，范、趙2人應連帶賠償陳男一半的損失為180萬元。

