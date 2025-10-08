為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    1:200的代價！偷割1斤箭筍易科罰金9萬元！

    2025/10/08 08:47 記者陳鳳麗／南投報導
    箭筍近幾年價格高，南投縣男子偷割1斤代價9萬元。此為箭筍示意照，與本新聞無關。（本報資料照）

    箭筍近幾年價格高，南投縣男子偷割1斤代價9萬元。此為箭筍示意照，與本新聞無關。（本報資料照）

    南投縣58歲林姓男子到一處農園，用美工刀割下約1斤箭筍後，園主剛好進來發現，與隔壁農場的農民合力圍捕，攔截到林男和他手上的箭筍，南投地院法官近日以攜帶兇器竊盜罪名判刑3個月，若易科罰金折合9萬元。據了解，箭筍市價3、400元，9萬元可買200多台斤的箭筍。

    58歲林姓男子有多項毒品前科，新舊案合併執行6年2個月，2022年假釋出獄，隔年2月期滿，今年3月下旬開車行進埔里鎮一處農園，見裡面沒人，門也沒關，拿著美工刀進入偷割了約1斤的箭筍（判決書標註1斤120元）。

    林男才走出農園，園主就走進來發現箭筍被偷割，呼喊隔壁農園的農民，兩人往道路追出去，攔截到林男，也人贓俱獲，看到剛被割下的箭筍，園主馬上報警由警察當場逮捕。

    箭筍已在當天還給園主，園主說1斤120元，林男因有多項毒品前科，且2023年才假釋期滿，但南投地院法官審酌他的前科是毒品，與竊盜不同，加上竊盜物還給失主，不予加重其刑，近日判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

    據了解，箭筍市價1斤3、400元，若1斤400元，9萬元可買225台斤的箭筍，付出的代價慘重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播