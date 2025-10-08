1:200的代價！偷割1斤箭筍易科罰金9萬元！

箭筍近幾年價格高，南投縣男子偷割1斤代價9萬元。此為箭筍示意照，與本新聞無關。（本報資料照）

南投縣58歲林姓男子到一處農園，用美工刀割下約1斤箭筍後，園主剛好進來發現，與隔壁農場的農民合力圍捕，攔截到林男和他手上的箭筍，南投地院法官近日以攜帶兇器竊盜罪名判刑3個月，若易科罰金折合9萬元。據了解，箭筍市價3、400元，9萬元可買200多台斤的箭筍。

58歲林姓男子有多項毒品前科，新舊案合併執行6年2個月，2022年假釋出獄，隔年2月期滿，今年3月下旬開車行進埔里鎮一處農園，見裡面沒人，門也沒關，拿著美工刀進入偷割了約1斤的箭筍（判決書標註1斤120元）。

請繼續往下閱讀...

林男才走出農園，園主就走進來發現箭筍被偷割，呼喊隔壁農園的農民，兩人往道路追出去，攔截到林男，也人贓俱獲，看到剛被割下的箭筍，園主馬上報警由警察當場逮捕。

箭筍已在當天還給園主，園主說1斤120元，林男因有多項毒品前科，且2023年才假釋期滿，但南投地院法官審酌他的前科是毒品，與竊盜不同，加上竊盜物還給失主，不予加重其刑，近日判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

據了解，箭筍市價1斤3、400元，若1斤400元，9萬元可買225台斤的箭筍，付出的代價慘重。

