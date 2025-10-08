為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》中國法院？協議書邏輯不通還要遵守中國法規 苗栗地院判准

    2025/10/08 08:21 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地方法院。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣陳姓女子，開車撞壞了黃姓男子停放路邊的汽車，雙方為了代步車租賃費用對簿公堂。黃男提出他與第三方的車輛租賃協議書，向陳女求償8萬1000元，但協議書內容明顯不合邏輯常理，甚要遵守的是《中華人民共和國道路交通管理條例》，苗栗地方法院仍判陳女應支付黃男租車費用，讓陳女傻眼，直呼「是中國法院，還是台灣法院？」

    對此，苗栗地方法院說明，此案為地院簡易庭審理，依判決書記載事實，陳女確實造成黃男車輛損壞，黃男也因車輛送修而須租用代步車使用，此情況也為雙方不爭執。因此，承審法官經綜合考量相關事證後，判決陳女應支付黃男租用代步車的費用。

    苗栗地院表示，基於審判獨立，院方尊重承審法官所做判決結果。至於陳女質疑黃男與第三方的車輛租賃協議書內容爭議，因此案被告陳女已提起上訴，可於二審合議庭主張提出。

    這起交通事故發生於今年2月7日傍晚，陳女開車於苗栗縣銅鑼鄉市區撞擊到黃男停放於路邊的汽車，無人受傷，但致兩車車損。陳女自知疏失在己，同意賠償黃男車損修理費用。

    黃男另向陳女求償修車期間的租用代步車費用，雙方為此金額談不攏，經調解也不成，黃男遂向苗栗地院提起民事侵權行為損害賠償告訴，並據他與第三方簽立的車輛租賃協議書，求償54天、每日1500元的租車費用，共計8萬1000元。

    該份協議書，甲方簽署者是黃男、乙方簽署者是第三方，但內容不合邏輯，包括第三點卻是「租車期間，車輛由乙方駕駛，車輛安全由乙方負責」，第五點為「簽訂本協議時，乙方應供駕駛證、車輛行駛證、保險卡等有效證件並保證在租賃期間的有效性」，及第六點「租車期間，乙方應服從甲方的管理」等。

    其中，第四點更是離譜「乙方在租期內應嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通法律法規」。案經苗栗地院簡易庭審理，認黃男請求有理，判准。

    黃男與第三方簽立的車輛租賃協議書。（記者彭健禮翻攝）

