詐欺車手喊「做白工」 被彰化地院法官「用基本工資」計算報酬打臉

您相信詐欺車手勞碌奔波，冒著被抓風險取款，卻分文未得嗎？新北市男子李姓男子日前當車手被抓，羈押起訴後獲釋，結果又重操舊業被捕，審理時他辯稱分文未得，還自墊車資，法官陳怡潔質疑違反常理，罕見的用「基本工資」計算李男犯罪所得，判處李男2年3月徒刑，併科罰金4萬2000元，犯罪所得4150元沒收。

此案引發法界討論，有律師指出，若追徵犯罪所得，認定顯有困難時，得以「估算」認定，用基本工資估算車手不法所得，可避免車手以「做白工」規避責任，既合法又具參考性。

判決書指出，李男去年8月假冒投資公司業務員，在桃園取款172萬元遭逮並羈押，今年1月，他再度加入「吳經理」詐團，冒充商人向投資人蔘的賴姓男子詐取42萬5千元，隨後又於2月赴台北市取款23萬元時被捕。警方當場查獲現金7萬元，但李男堅稱未拿報酬，台北地院採信，僅依加重詐欺未遂罪判刑6月，至於7萬元現金，法官認為沒有證據可證明是本案犯罪所得，不宣告沒收。

彰化地院審理人蔘案時，李男同樣聲稱沒拿到報酬，還自付高鐵、計程車費。承審法官陳怡潔則認為，李男被羈押、起訴後仍重操舊業，顯見是為「高薪暴利」鋌而走險，說沒拿報酬，卻願意自己墊付車資奔波犯罪，「此說違反常情」難以採信。

法官陳怡潔指出，李男取款行為屬不法交易，報酬應含車馬費在內。參考國內今年基本工資每小時190元、每日8小時計算，估算出工資1520元，再加上往返新北與彰化的高鐵與計程車費2620元，以及列印偽造單據的10元費用，合計4150元。認定為犯罪所得全數沒收。

前彰化地檢署檢察官、執業律師鄭智文表示，刑法第38條之2規定，若犯罪所得及追徵的範圍與價額，認定顯有困難時，得以「估算」認定，用基本工資估算車手不法所得，既能反映車手犯罪的實際價值，又避免車手以「做白工」規避責任，既合法又具參考性。

