高雄小港工廠鋼架砸落1死1重傷 雇主涉違職安遭勒令停工

高雄市小港區永光街一家工廠，今（7）日下午1點多進行鋼構箱型樑吊掛作業時操作不慎砸落釀1死1傷。（讀者提供）

高雄市小港區永光街一家工廠，今（7）日下午1點多進行鋼構箱型樑吊掛作業時操作不慎砸落，導致蔡姓女員工（38歲）被砸死，載貨司機溫男（54歲）左小腿骨折，勞工局初步調查，工廠未依職安規定作業釀災，除勒令現場停工，雇主也將被開罰、法辦。

高雄市勞工局指出，該工廠下午進行箱型樑堆放作業時，因箱型樑倒塌致員工蔡姓女受壓致死，溫姓載貨司機腳部受傷，初步調查研判，係從事堆放作業時未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施而肇災。勞檢處已勒令工廠停工，雇主涉違職安法第6條第1項規定，可處最高30萬元罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。

請繼續往下閱讀...

勞工局表示，已指派專人協助罹災家屬及受傷勞工辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益，並呼籲各事業單位從事堆放作業時為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該等場所。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法