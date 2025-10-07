為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄小港工廠鋼架砸落1死1重傷 雇主涉違職安遭勒令停工

    2025/10/07 22:23 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市小港區永光街一家工廠，今（7）日下午1點多進行鋼構箱型樑吊掛作業時操作不慎砸落釀1死1傷。（讀者提供）

    高雄市小港區永光街一家工廠，今（7）日下午1點多進行鋼構箱型樑吊掛作業時操作不慎砸落釀1死1傷。（讀者提供）

    高雄市小港區永光街一家工廠，今（7）日下午1點多進行鋼構箱型樑吊掛作業時操作不慎砸落，導致蔡姓女員工（38歲）被砸死，載貨司機溫男（54歲）左小腿骨折，勞工局初步調查，工廠未依職安規定作業釀災，除勒令現場停工，雇主也將被開罰、法辦。

    高雄市勞工局指出，該工廠下午進行箱型樑堆放作業時，因箱型樑倒塌致員工蔡姓女受壓致死，溫姓載貨司機腳部受傷，初步調查研判，係從事堆放作業時未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施而肇災。勞檢處已勒令工廠停工，雇主涉違職安法第6條第1項規定，可處最高30萬元罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。

    勞工局表示，已指派專人協助罹災家屬及受傷勞工辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益，並呼籲各事業單位從事堆放作業時為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該等場所。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播