10/7 今彩539、大樂透雙雙摃龜 中秋加碼開7組

10月7日開獎的第114000243期今彩539、第114000094期大樂透都摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開出7組。（本報合成）

10月7日開獎的第114000243期今彩539頭獎、第114000094期大樂透雙雙摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開7組，剩20組未開出。

第114000094期大樂透中獎號碼「02、09、16、34、42、43，特別號：33」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1157萬3336元；參獎共61注中獎，每注可得5萬6480元；肆獎共147注中獎，每注可得1萬5066元；伍獎共2845注中獎，每注可得2000元；陸獎共3903注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬0448注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2648注中獎，每注可得400元。

第114000094期49樂合彩中獎號碼為「02、09、16、34、42、43」。四合共開出2注，每注可得20萬元；三合共61注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2094注中獎，每注可得1250元。

第114000243期今彩539中獎號碼為「01、16、20、28、34」。頭獎摃龜；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5598注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8885注中獎，每注可得50元。

第114000243期39樂合彩中獎號碼為「01、16、20、28、34」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2148注中獎，每注可得1125元。

第114000243期3星彩中獎號碼為「162」。壹獎共103注中獎，每注可得1萬元。

第114000243期4星彩中獎號碼為「8473」。壹獎共18注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出7組，總中獎注數8注，其中6組為單注中獎、各得獎金100萬元，1組為2注均分、各得50萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有20組未開出，將於下期（10日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

