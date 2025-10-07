為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    71歲翁倒車墜漁港喪命 最後身影和騎士交談疑問路

    2025/10/07 22:20 記者陳彥廷／屏東報導
    警方對車輛進行鑑識。（民眾提供）

    警方對車輛進行鑑識。（民眾提供）

    屏東縣枋寮今天下午傳出一起離奇事故，一名71歲張姓老翁駕車進入枋寮漁港，不知何故竟以倒車方式直接墜入港區，目前另一角度的監視器影像曝光，發現其曾和一名在港邊的機車騎士疑問路，但卻在倒車時不慎墜海。

    這起離奇事故發生在今天下午約2時26分左右，消防局第三大隊、海巡署第六總隊、枋寮分局分別接獲報案，指稱在枋寮漁港內有轎車落水，經海巡及消防人員聯合搜救，於3時4分將車內的張姓老翁救出，但張翁已經失去生命徵象，由救護車送至枋寮醫院搶救仍宣告不治。

    警方調查，71歲的張翁來自枋山鄉，今天下午不知何故來到枋寮漁港，卻在倒車後落海，雖經救起，但仍於3時45分宣告急救無效。墜落漁港的轎車於下午4點半左右由警消及海巡尋獲並吊掛至岸邊，警方鑑識人員也接手調查，盼釐清事故原因。

    從另一角度的監視畫面來看，張翁在開進漁港後，放慢速度和停車在一旁的一名騎士交談，隨後即往前開去，並以慢速倒車，但不知為何於岸邊並未剎車就此墜海，疑似是開入港內後，向騎士詢問有無去路，經騎士答否後，再倒車欲回頭，未料卻墜港喪命，由於是在慢速倒車途中墜海，研判輕生的可能很低。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播