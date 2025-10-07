71歲翁倒車墜漁港喪命 最後身影和騎士交談疑問路

警方對車輛進行鑑識。（民眾提供）

屏東縣枋寮今天下午傳出一起離奇事故，一名71歲張姓老翁駕車進入枋寮漁港，不知何故竟以倒車方式直接墜入港區，目前另一角度的監視器影像曝光，發現其曾和一名在港邊的機車騎士疑問路，但卻在倒車時不慎墜海。

這起離奇事故發生在今天下午約2時26分左右，消防局第三大隊、海巡署第六總隊、枋寮分局分別接獲報案，指稱在枋寮漁港內有轎車落水，經海巡及消防人員聯合搜救，於3時4分將車內的張姓老翁救出，但張翁已經失去生命徵象，由救護車送至枋寮醫院搶救仍宣告不治。

警方調查，71歲的張翁來自枋山鄉，今天下午不知何故來到枋寮漁港，卻在倒車後落海，雖經救起，但仍於3時45分宣告急救無效。墜落漁港的轎車於下午4點半左右由警消及海巡尋獲並吊掛至岸邊，警方鑑識人員也接手調查，盼釐清事故原因。

從另一角度的監視畫面來看，張翁在開進漁港後，放慢速度和停車在一旁的一名騎士交談，隨後即往前開去，並以慢速倒車，但不知為何於岸邊並未剎車就此墜海，疑似是開入港內後，向騎士詢問有無去路，經騎士答否後，再倒車欲回頭，未料卻墜港喪命，由於是在慢速倒車途中墜海，研判輕生的可能很低。

