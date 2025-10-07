詐團剝皮啃骨！男遭假投資、假律師連環詐千萬 失蹤年餘成紅衣枯骨

許男失聯14個月，中秋節當天其兄拜地基主尿急，在廁所驚見弟弟已成一具枯骨。（民眾提供）

彰化56歲許姓男子誤信交友投資陷阱，慘賠超過1168萬元，去年父親節離家後人間蒸發。時隔一年多，今年中秋節他的兄長在自家果園祭拜時，竟在廁所驚見許男已化為一具枯骨，身上還穿著紅衣。親友悲痛揭露，許男最初只被騙3、4百萬元，心急下找律師追回款項，沒想到委託的「律師」竟是詐騙集團偽裝，對他「二次剝皮」，導致他債務如雪球般越滾越大，最終身穿紅衣含冤離世，遭遇令人心痛。

台中豐原區7月才發生五口輕生命案，如今彰化再傳「詐騙奪命」。據了解，許男與妻子在彰化經營冰飲店十多年，生活穩定，直到2023年4月至6月間，誤信臉書投資廣告陷阱，被騙數百萬元。他曾報案求助，但急於追回損失，又被假律師與地政士誘騙投入更多金錢。去年6月間，他向銀行協商1168萬元債務未果，最終申請破產。

同年父親節當天，許男未留半句話，騎車離家後音訊全無。家屬苦尋一年多，僅在果園找到機車，直到本月6日中秋節，哥哥依習俗前往果園拜地基主，途中因尿急走進廁所，赫然發現地上一具紅衣枯骨，經衣物辨識，確認正是失蹤多時的弟弟。

據了解，許男疑似遭連環詐騙，2023年6月，落入詐騙集團在臉書刊登「小額借貸」廣告陷阱，一度寄出提款卡而淪為人頭帳戶，警方後來逮捕取簿手陳男，合併其他盜領罪行，依加重詐欺罪判處2年徒刑，不過到底是誰詐取許男的錢，檢警方尚未破案。

彰化縣議員張雪如表示，前年4月許男就來陳情且報案，不料，同年6月又誤陷假借貸、假律師等連環詐騙，又被剝皮負債一千多萬元，對人生萬念俱灰，近日許男被尋獲，身上還穿紅衣，顯然生前受盡冤屈、忿忿不平。

檢方表示，現場跡證與家屬指認，死者可能為許男，但真實身分仍須等檢警採取檢體DNA比對後，方能證實真實身分，另許男遭其他詐團詐騙案件，將持續偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

