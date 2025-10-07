苗縣隨機殺人案「正義男」女兒發聲 籲真正落實死刑

林男已從加護病房轉入普通病房，林男女兒也在網路上報平安，表示爸爸可以吃一些清淡食物，感謝大家的關心。（截取自馮啟彥臉書）

苗栗市2日發生邱姓男子隨機殺人事件，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林姓男子受傷；其中「正義男」林男因幫助徐姓女童而遭砍重傷，昨天已從加護病房轉入普通病房；林男女兒今（7）日在網路發文說，今年是最難過的中秋節，希望能真正落實死刑，盼政府與司法體系能認真檢討整個制度，包括假釋與出獄後的追蹤機制、社區安全防護、精神醫療與輔導資源。並不是單純要求死刑或無期徒刑，而是希望這樣的悲劇不再重演。

林男女兒也在網路中報平安，表示爸爸可以吃一些清淡食物，感謝大家的關心。她說：「這是我們家最難過的中秋節，體悟很深也很多，記者詢問她的看法，因而統一回覆，想在這天為台灣的社會案件及司法問題說說話，司法改革不要再有下一個受害者 。」

林女指出，從來沒有想過，新聞裡那種「隨機殺人」事件，會發生在自己家人身上，她希望可以真正「落實死刑」，因為這種人吸毒二犯，已經沒有可教化的可能，如果又放出來，會再次對無辜民眾的安全造成威脅，請政府及執政黨正視並改善治安問題，隨機砍人事件頻傳，就是司法制度不健全與社會安全網破裂所造成的後果，這次是我爸爸，下一次又會是誰？為什麼類似的事件一再發生？

林女希望政府與司法體系能認真檢討整個制度，包括假釋與出獄後的追蹤機制、社區安全防護、精神醫療與輔導資源。並不是單純要求死刑或無期徒刑，而是希望這樣的悲劇不再重演，受害者家屬的痛苦與恐慌，究竟有誰能夠真正理解和承擔？要有多少無辜的生命受到傷害，才會真正引起社會及政府對這個問題的關注？

她說，如果兇手在10年前第一次犯案，就被依法處以死刑，今天的悲劇就不會發生，爸爸也不會受到這麼嚴重的傷害，他前胸、後背各中1刀，並且傷及內臟及橫隔膜，到現在還呼吸困難，這樣的痛苦兇手永遠都無法理解，而身為家人，她們的心理又怎能承受這種傷害與陰影？

她指出，當初沒有判邱男死刑的是不是應該對這次的事件負上某些責任？如果司法系統不進一步檢討與改進，類似的悲劇隨時可能再次發生，不希望這樣的事情再度上演，也請政府及司法官員、法官認真考慮並落實相關政策，保障社會安全，避免更多家庭承受無法彌補的痛苦。

林男女兒也在網路發文，盼政府真正落實死刑，希望這樣的悲劇不再重演。（擷取自林女IG）

