當車手只看警察抓不抓？資深刑警駁：把詐團抄到轉向吸收外籍人士

刑事局日前掃蕩黑幫詐騙集團，該集團招募車手假冒「理財專員」約被害人面交現金，並勾結境外水房。（資料照）

有網友在社群發文稱「誰沒做過車手，只看警察抓不抓而已，後台硬的被爆出來幾乎都會沒事」，此番言論引發議論。對此，許多資深刑警駁斥，現在政府各機關所有工作重點都聚焦在打詐上，詐騙集團為了不被殲滅，很多已轉向吸收外籍人士企圖製造斷點，絕無「誰沒當過車手、警察抓不抓而已」。

其他網友好奇詢問，所以鄉民也都當過車手嗎？台灣人居然都當過車手，居然連這種內幕都能說出來；但也有網友質疑「車手那麼好應徵？」、「我股票賠錢，也沒做過車手」，也有人「建議自首」。

根據165打詐儀表板統計，全國9月受理詐騙案件1萬4109件，較8月1萬5296件減少7.8%，9月財損67億餘元，較8月73億餘元減少8.6%，此外，8月查獲集團為393團、3221人，查扣所得3億6千餘萬元，攔阻金額12億3千餘萬元，已阻斷詐騙網站2245件，涉嫌詐騙門號停用538件，涉嫌詐騙廣告下架1773件。

資深刑警駁斥，現在是全民防詐時代，政府各相關機關所有工作重點都聚焦在打詐上，對警方而言，查緝詐欺案件最好抓的就是車手，況且詐騙集團為了不要讓車手耗損太快，往上追查到上游集團，很多都轉向吸收外籍人士，絕無「誰沒當過車手、警察抓不抓而已」這回事，至於現在車手被移送到地檢署，多數都建請羈押，就算後台硬也不可能會沒事。

新北市刑警大隊表示，警方對於從事詐騙行為者，持續加強情資掌握與查緝作為，全面打擊詐騙集團，防止犯罪滲透與擴散，針對各類詐騙手法，警方亦與金融機構及通訊業者密切合作，強化攔阻與預警機制，遏止詐騙行為持續蔓延。

新北市刑警大隊指出，隨著「詐欺犯罪防制條例」正式施行，對參與或從事詐騙行為者皆加重刑責，警方將秉持嚴正執法原則，依法究辦、絕不寬貸，呼籲民眾切勿以身試法，成為詐騙集團利用的工具，共同維護社會治安與財產安全。

有網友在社群PO文稱「誰沒做過車手，只看警察抓不抓而已」。（擷取自MOPTT鄉公所）

