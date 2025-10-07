離婚收留前妻同住多年 好心男因這緣由不忍了 法官判她須搬家

蔡姓男子與陳姓妻子離婚後，收留前妻同住多年，卻遭前妻鎖門逼住飯店，蔡男提告要求前妻搬離、返還房子，台南地院判陳女須搬家、還房子。（資料照，記者王俊忠攝）

蔡姓男子與陳姓女子於2012年間離婚，蔡男念及夫妻一場、未立即請前妻搬離兩人同住的房子，初期6、7年彼此相安無事。近年蔡男在外辦事較晚回家，被前妻鎖門不得其門而入，前妻還要他去住飯店，他受不了多次要求前妻搬離遭拒，只好以屋主身分提告，因蔡女未出面向法官說明，台南地院判她要搬離、把房子還給蔡男。

蔡男主張，這房子是他的，與陳女結婚後一起住在該屋，2012年間法院判決他們夫妻離婚，也在2013年2月登記離婚。離婚後，他顧念夫妻一場的情誼、且考量若要求陳女搬家，對方可能鬧事，就未立即要求前妻搬家、但也未答應她可住到終老一生。

蔡說，起初6、7年間，雙方相安無事，但近來若他在外辦事較晚回家，陳女就鎖住房子大門不讓他進入，甚至要他去住飯店，令他難以忍受，多次要求陳女搬家，卻遭前妻拒絕還惡言相向，不得不以屋主身分提告、要求前妻搬離返還房子。

由於陳女在法院開辯論庭時未出庭、也未提出任何書狀聲明。法官審認，根據蔡男提出的房屋資料，證明他是房屋所有權人，陳女對前夫上述主張，已受相當時間的合法通知，她不僅未出庭、也未提出任何書狀陳述反駁，依民事訴訟法規定，視同她自認。因此可以認定蔡男的主張是事實，陳女占用房屋、卻未證明她占用房子有何合法權源，蔡男依屋主身分要求陳女搬離、返還房子，依法有據。此案還可上訴。

