    首頁 > 社會

    巴拿馬籍貨輪菲籍船員疑似中風 台中海巡隊派船逛成功救援送醫

    2025/10/07 19:50 記者歐素美／台中報導
    巴拿馬籍貨輪（左）與巡防艇間落差達數米，台中海巡隊員以高超船藝運用海浪起伏減少高低差，順利將該名疑似中風菲籍船員接駁至巡防艇上。（民眾提供）

    巴拿馬籍貨輪（左）與巡防艇間落差達數米，台中海巡隊員以高超船藝運用海浪起伏減少高低差，順利將該名疑似中風菲籍船員接駁至巡防艇上。（民眾提供）

    一艘巴拿馬籍貨輪停泊在台中港錨泊區，不料，船上一位菲律賓籍男性船員，疑似中風，左半邊身體失去知覺，需立即就醫，海巡署艦隊分署台中海巡隊今天接獲代理行通報，立即調派線上PP-10035艇前往救援，並通知救護車在碼頭待命，順利將船員送往梧棲童綜合醫院救治。

    今天上午11時25分，台中海巡隊PP-10035艇抵達台中港錨泊區，因巴拿馬籍貨輪與巡防艇落差達數米之高，PP-10035艇以高超船藝運用海浪起伏減少高低差，在中午12時37分，將該名菲籍船員接駁至巡防艇上，對傷患進行初步狀況檢視，經確認傷患意識清楚後，以最大安全航速返抵台中港海巡基地碼頭，隨即由救護車將該名船員後送梧棲童綜合醫院治療。

    台中海巡隊表示，海巡署肩負海上救生救難責任，接獲報案後必全力以赴，以確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。

