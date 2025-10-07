高雄傳幼兒園逼幼童青蛙跳、教下跪道歉 家長議會舉牌「救救我的孩子」

幼童的手有被老師打捏瘀青的痕跡。（邱于軒提供）

國民黨高雄市議員邱于軒今（7）日在議會針對市長施政報告質詢時，指林園多家同一機構的幼兒園爆發兒虐事件，孩子遭捏打、逼青蛙跳、教下跪道歉，還有男主任會和女童單獨午睡，家長也赴議會陳情舉牌「救救我的孩子」。

今有4位家長出面陳情，指孩子做錯事會手放嘴巴喊「我不是故意的」、情緒激動爆哭、咬指甲，詢問後才說老師會打人，還會被帶進黑黑的小房間，也有小孩因在家做錯事被家長糾正，孩子卻突然下跪、雙手合十說「媽媽對不起！請你原諒我！」詢問才得知是學校老師教的，還說不准跟家長說，教室內都沒有監視器，向教育局陳情卻被吃案。

另有陳情老師指控，幼兒園男性主任對2、3名女童有不當身體接觸，會將女童抱在腿上要求親吻、和女童單獨午睡等，園方還要求老師薪資回捐、加班費給付不足、違規向家長販售教材、強制報名課後才藝班等。

邱于軒要求市府嚴格查察、孩童心輔追蹤、幼兒園教室全面裝設監視器及教育局內部檢討等。

陳其邁表示，會請政風處立即調查教育局內部是否未積極辦理，並在2週內釐清園方責任，必要時不排除解約。

教育局回應，目前掌握有2個園所、4名學童受害，已有2名老師停職調查。已會同勞工局派員稽查、保存監視器畫面，若經查違法對待幼兒情形屬實，涉及對幼兒有身心虐待或其他不當行為者，最高可處60萬元罰鍰、解聘，甚至終身不得再任職幼兒園，機構亦可能被停辦或廢止設立許可，並公布行為人及機構名稱。

教育局稽查期間另發現該機構大班未配置足額教師，裁處負責人罰鍰6000元；進用未具資格教保人員，裁處負責人6萬元、行為人3萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

家長與老師出面陳情幼兒園不當對待幼兒和老師。（記者李惠洲攝）

多位家長在高雄市議會舉牌陳情，要市長救救孩子。（記者李惠洲攝）

