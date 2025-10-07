證稱與小沈見面都談風花雪月 檢出示「便利貼」打臉柯文哲

台北地院今天開庭審理涉京華城弊案，傳喚前台北市長、前民眾黨主席柯文哲作證。（記者王藝菘攝）

台北地院審理京華城等弊案，今傳喚被告、前台北市長柯文哲作證，檢方詰問後結論指出，柯文哲被問到隨身硬碟「工作簿」檔案時多次拒絕證言，又稱與威京集團主席沈慶京見面不談京華城案，不會讓隨行秘書「橘子」許芷瑜處理大額款項等，檢方認為柯文哲今日證詞避重就輕、違反經驗與論理法則。

檢察官廖彥鈞說，柯文哲今日詰問過程中大量拒絕證言、或答稱不知道、沒印象、不清楚細節，承認隨身硬碟為自己的，且親筆貼紙寫上「備份」及日期，但對於備份來源、「財務」資料夾、工作簿是誰製作，柯皆推稱不知，顯然避重就輕。但柯文哲證稱基隆市副市長邱佩琳、前競辦主任周芳如有幫忙募款，也透過橘子交錢，證明「工作簿」的記載屬實。

請繼續往下閱讀...

柯文哲證稱傳給競選總幹事黃珊珊的「小沈給過了」簡訊，是要回絕黃珊珊提議向企業募款的提議，「給過」是指沈「給過幫助」；但檢方認為，簡訊語意只提到小沈給過了，並未明確要求黃珊珊停止向企業募款，柯的證詞只是在自圓其說。

柯證稱與沈慶京見面都在談風花雪月，從來不提京華城案，但柯2018年5月批示「威京小沈給我一份陳情書」、「我問他為何不一次提出」，之後柯文哲還在沈慶京手寫註記的京華城藍圖上，貼便利貼寫道「希望行政流程加速，讓他們早日完工」交代副市長彭振聲，檢方據此認為柯的證詞多有保留。

檢方又指，去年8月底搜索前，柯文哲撕毀「晶華→orange出國」紙條，柯解釋是把arrange誤寫為orange，「晶」也是寫錯字，柯的說詞至少已證明「晶華」是他親筆手寫，原本想寫京華，可見橘子確實與京華城案有關。

柯文哲證稱「橘子」沒有經手大額款項，但依柯文哲、周芳如的證詞，橘子至少曾攜帶妙天禪師、陳盈助的左右手邱清章交付的1000萬元、300萬元，也保管過400萬元，柯的證詞與事實有出入。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法