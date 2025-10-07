屏警10月專案執法 嚴抓無照、違停及無號誌路口未停讓

警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」才能保障安全。（屏東警分局提供）

為降低交通事故發生，屏東縣政府警察局屏東分局本（10）月的短期專案執法，將針對轄內事故特性，將無照駕駛、違規停車及無號誌路口未依規定停讓列為三大重點項目。

屏東警分局表示，無照駕駛經取締，可依《道路交通管理處罰條例》第21條、第21-1條規定，未領有駕駛執照或駕照遭吊扣、吊銷仍駕駛者，處6000元至2萬4000元罰鍰，並得當場禁止駕駛，未滿18歲者其父母或監護人須負連帶責任。

請繼續往下閱讀...

違停不僅妨礙交通，也可能造成視線死角，增加事故風險；警方說明，依道交條例第55條、第56條規定，若於交叉路口、行人穿越道、公車站10公尺內、消防栓5公尺內或紅線禁止區違停，將處600元至1800元罰鍰。

此外，無號誌路口未停讓部分，駕駛人行經未設有紅綠燈號誌的交岔路口，遇「停車再開」標誌、「停」標字或「閃光紅燈」號誌的交叉路口，未依規定「完全停車再起步行駛」，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款處600元至1800元罰鍰。警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」不僅能避免受罰，更是保障自己與他人安全的重要動作。

屏東警分局呼籲，交通安全需要所有用路人共同維護。警方將透過此次專案加強取締與宣導，提醒駕駛人切勿心存僥倖，無照不上路、停車守規定、路口要停讓，才能一起守護行車安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法