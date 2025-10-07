為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏警10月專案執法 嚴抓無照、違停及無號誌路口未停讓

    2025/10/07 19:35 記者羅欣貞／屏東報導
    警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」才能保障安全。（屏東警分局提供）

    警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」才能保障安全。（屏東警分局提供）

    為降低交通事故發生，屏東縣政府警察局屏東分局本（10）月的短期專案執法，將針對轄內事故特性，將無照駕駛、違規停車及無號誌路口未依規定停讓列為三大重點項目。

    屏東警分局表示，無照駕駛經取締，可依《道路交通管理處罰條例》第21條、第21-1條規定，未領有駕駛執照或駕照遭吊扣、吊銷仍駕駛者，處6000元至2萬4000元罰鍰，並得當場禁止駕駛，未滿18歲者其父母或監護人須負連帶責任。

    違停不僅妨礙交通，也可能造成視線死角，增加事故風險；警方說明，依道交條例第55條、第56條規定，若於交叉路口、行人穿越道、公車站10公尺內、消防栓5公尺內或紅線禁止區違停，將處600元至1800元罰鍰。

    此外，無號誌路口未停讓部分，駕駛人行經未設有紅綠燈號誌的交岔路口，遇「停車再開」標誌、「停」標字或「閃光紅燈」號誌的交叉路口，未依規定「完全停車再起步行駛」，將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第18款處600元至1800元罰鍰。警方提醒，路口是事故好發熱點，遵守「停讓」不僅能避免受罰，更是保障自己與他人安全的重要動作。

    屏東警分局呼籲，交通安全需要所有用路人共同維護。警方將透過此次專案加強取締與宣導，提醒駕駛人切勿心存僥倖，無照不上路、停車守規定、路口要停讓，才能一起守護行車安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播