    首頁 > 社會

    2026警察公益寫真月曆開放預購 所得全捐保三警犬分隊

    2025/10/07 18:42 記者姚岳宏／台北報導
    保三總隊警犬分隊亮相。（記者姚岳宏翻攝）

    明年度的警察公益月曆，由刑事警察局、財團法人微風慈善基金會及國際刑警之友協會共同製作，邀請全台各單位的優秀刑警及保三總隊警犬分隊一同入鏡，呈現警犬與刑警間無聲卻堅定的信任與默契，刑事局表示，本次月曆之所有販售所得，將全數捐贈予保三總隊警犬分隊，以協助提升警犬的生活品質與專業訓練。

    刑事局指出，《2026公益寫真月曆》是刑事局與微風第三度合作，今年以「警警相依」為主題，透過刑警與警犬的互動影像，展現守護社會的無聲力量，今天警政署長張榮興、刑事局長周幼偉、保三總隊長黃永志、微風慈善基金會董事長廖鎮漢及國際刑警之友協會理事長廖曉喬都出席，保三總隊警犬分隊領犬員也攜同警犬 Wafer 與 Leeya 亮相。

    刑事局說，公益月曆現正熱烈預購中，將於11月底依訂單完成順序陸續出貨，運費由警方全額負擔，月曆所有販售所得，將全數捐贈予警犬分隊，以協助提升警犬的生活品質與專業訓練，持續守護社會治安與公共安全。

    相關連結請見︰

    預購官網

    2026警公益寫真月曆開放預購，所得全捐保三警犬分隊。（記者姚岳宏翻攝）

