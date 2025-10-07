為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    畫面曝光！71歲翁倒車掉落枋寮漁港 送醫回天乏術

    2025/10/07 18:05 記者陳彥廷／屏東報導
    71歲老翁倒車墜海。（警方提供）

    71歲老翁倒車墜海。（警方提供）

    屏東縣枋寮鄉今天下午傳出1起離奇事故，71歲張姓老翁駕駛自小客車，以倒車方式直接落入枋寮漁港，周遭人員見狀趕緊報警，海巡人員著重裝下水搶救，但老翁被拉出已失去生命跡象，送醫仍回天乏術。

    今天下午約2時許，南部分署第六岸巡隊枋寮漁港安檢所執勤人員，聽聞港內傳出巨大聲響，發現1輛車輛不明原因墜落港區，安檢所人員立即啟動救援機制，駕駛救生艇及攜帶救生裝備前往現場，並通報屏東縣政府消防局等共同救援。

    消防局也出動枋寮、佳冬、林邊、崁頂分隊、特搜大隊及第三大隊共8車15人2艇，由三大隊副大隊長胡淞銀擔任指揮官。經海巡及消防人員聯合搜救，於3時4分將車內的張翁救出，但張翁早已無生命跡象，由救護車送至枋寮醫院搶救，事發原因待調查釐清。

    警方獲報到場，並調閱案發時的監視影像，張翁駕駛自小客車是倒車落海，警方呼籲，在漁港等水域邊緣駕車，務必特別確認周遭地形環境，並提醒駕駛人倒車需緩慢、分段進行，以防止意外。

    海巡人員著重裝下水搶救。（警方提供）

    海巡人員著重裝下水搶救。（警方提供）

    71歲老翁倒車墜海，消防、海巡急搶救。（消防局提供）

    71歲老翁倒車墜海，消防、海巡急搶救。（消防局提供）

