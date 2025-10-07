館長直播喊「斬首賴清德」 刑事局今天將發通知書約談

館長陳之漢7日現身法院對直播惹議作說明，他說「直播裡面都講得很清楚了」。（記者王藝菘攝）

網紅「館長」陳之漢日前在直播說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發軒然大波，刑事局已報請新北地檢署，交由重大刑案專組檢察官偵辦，警方最快今天發出通知書，約談館長陳之漢到案說明。

據了解，警方是依一般流程，以警局通知書方式，約談館長到案說明，由於文書往返及當事人可能有其他事，一般流程核定的到案時間，是約莫七至十天後，但不排除館長收到警方通知書後，提前或延後到案，這部分雙方都可再約定。

館長5日激昂憤慨說：「斬首打擊嘛！精確斬首嘛！把賴清德的狗頭斬下來…兄弟啊，我等你啊！真的，我日也思夜也思啊」，昨（6日）卻改打悲情牌，在直播中甚至交代如果自己真的有個「萬一」，請網友照顧他的妻小，更認定「確定要辦我了」。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。特定網紅相關涉及恐嚇的言行將依法處理，維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

