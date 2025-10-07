為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    館長直播喊「斬首賴清德」 刑事局今天將發通知書約談

    2025/10/07 17:57 記者姚岳宏／台北報導
    館長陳之漢7日現身法院對直播惹議作說明，他說「直播裡面都講得很清楚了」。（記者王藝菘攝）

    館長陳之漢7日現身法院對直播惹議作說明，他說「直播裡面都講得很清楚了」。（記者王藝菘攝）

    網紅「館長」陳之漢日前在直播說出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發軒然大波，刑事局已報請新北地檢署，交由重大刑案專組檢察官偵辦，警方最快今天發出通知書，約談館長陳之漢到案說明。

    據了解，警方是依一般流程，以警局通知書方式，約談館長到案說明，由於文書往返及當事人可能有其他事，一般流程核定的到案時間，是約莫七至十天後，但不排除館長收到警方通知書後，提前或延後到案，這部分雙方都可再約定。

    館長5日激昂憤慨說：「斬首打擊嘛！精確斬首嘛！把賴清德的狗頭斬下來…兄弟啊，我等你啊！真的，我日也思夜也思啊」，昨（6日）卻改打悲情牌，在直播中甚至交代如果自己真的有個「萬一」，請網友照顧他的妻小，更認定「確定要辦我了」。

    總統府發言人郭雅慧表示，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。特定網紅相關涉及恐嚇的言行將依法處理，維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播