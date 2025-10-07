從京華城看輝達進駐 柯文哲：搞得公務員不敢做事 輝達怎敢來？

台北地院今開庭審理京華城案，前民眾黨黨主席柯文哲出庭。（記者王藝菘攝）

台北地院今開庭審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲作證，威京集團主席沈慶京的律師團下午詰問時，針對從柯文哲住處搜索的隨身硬碟中，「工作簿」Excel檔案記載「小沈-1500」，律師徐履冰問柯「到底沈慶京有沒有交付1500萬給你？」柯文哲加重語氣回稱「沒有！那是檢察官說的」，他也因為這樣被關了1年，認為檢方指控他收賄，就應該提出證據說服法官和社會；柯並以最近熱議的輝達是否進駐北市案為例，反證自己的京華城案，「搞得公務員不敢做事，輝達怎麼敢來？」

律師問，監察院2016年糾正北市府，市府為何拖了2年才處理？柯回稱，市政業務太多，拖個1、2年，當事人受不了就會陳情，每個局處都照章辦事、自成小王國，有的案子甚至擺了10幾年。

晨會的目的就是爭議事件送上來，市長來裁決，不要再拖，他也一再叮囑屬下，不要坐牢、動作快一點，雖然藍綠都有人在施壓、關切，但該做的事還是要做。柯說，最近看新聞看到輝達進駐北投士林科技園區生變，「就是被你們（檢察官）這樣一搞，搞得公務員不敢做事，輝達怎麼敢來？」

徐履冰問，柯文哲於2023年11月7日傳給總統競總總幹事黃珊珊的「小沈已給過」簡訊，是給過什麼？柯文哲說，選戰打到後來沒錢，黃珊珊提議向企業募款，他決定走「小草模式」，不好意思直接否決黃珊珊的提議， 才發簡訊給黃，意思是請她不要再對企業募款，「還好後來還是有很多人捐款」。

徐續問鼎越開發前董事長朱亞虎等7人合捐210萬給民眾黨專戶的事，柯文哲說，他完全不知道，在看守所看新聞才知道；朱亞虎傳給眾望基金會董事長李文宗的簡訊，他也不知情，那時李已是北捷董事長，和京華城案沒有一絲關係，李文宗收到朱的簡訊也沒向他報告，「這是我最火大的一塊，把我抓去關就算了，李文宗只回了一封簡訊就被關了，檢察官根本是在濫殺無辜」。

