妙天捐1000萬元 柯文哲坦承「橘子」以皮箱拉走

台北地方法院審理京華城容積率等案，今天開庭上演重頭戲，傳喚主要被告、前台北市長柯文哲作證。（記者王藝菘攝）

柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜，目前仍滯留海外尚未歸案。今天台北地院庭訊中，柯文哲親口承認，橘子曾經手博弈教父陳盈助捐贈的300萬元現金；他一度表示橘子「只記小錢、不管大錢」，也同時坦承，妙天所捐的1000萬元，確實由橘子以皮箱拉走。

台北地方法院今持續審理京華城容積率、政治獻金弊案。就公益侵佔部分，檢察官林俊廷提示去年搜索民眾黨主席辦公室，查扣柯文哲親筆所寫「晶華→orange出國」、「木可內帳、有無洩露？自我檢查」等字眼的碎紙條時，柯文哲形容此為典型「曾參殺人」的例子，經過媒體渲染，就連他也快要相信了。

針對字條「晶華→orange出國」，柯文哲說，當時住處被搜索時，陳佩琪和小孩為了避免被媒體追打、要出國躲避風頭，而橘子也剛好要去日本，藉此不用面對這些紛擾；他並補充，自己原本要寫的是arrange（安排）出國。

林俊廷追問，所以是要寫arrange還是orange？柯文哲並未正面回應，反指檢方從垃圾桶撿回這張隨手寫的紙條、拿起來寫故事，並澄清「吃飯也會咬到舌頭」、「我跟你講，再搞下去就變文字獄了」。

柯文哲表示，許芷瑜只記小錢，但不會管大錢。檢方提示柯、許二人的對話紀錄如「300萬給林富男」、「按照這種用錢速度，你400萬要存好」，並問許芷瑜是否會為其記帳？

柯文哲則指，許芷瑜是有錢人，買便當都不記帳，而他也曾提醒對方若一貫如此會虧很多錢。他強調，自己要許記帳的便是此部分，未料這對話卻被檢察官抓著擴大解釋。

「按這種用錢速度，許芷瑜是幫你處理錢財的角色？」林俊廷進一步詢問，柯文哲於2024年3月26日傳給許芷瑜的訊息，提及許會將妙天捐贈的1000萬以皮箱拉走，這部分是否正確？

柯文哲坦承，1000萬確實由許芷瑜拉走，「我還要自己提嗎？」並稱橘子身為隨行秘書，最終再把錢拉回去轉給李文宗。此外，他也提到，當初成立木可公司是考量有很多製作紀念品的廠商找上門，他無法一家一家地談，因此才將肖像權獨家授權木可公司，並稱競選小物賣到第二波銷量不好，第三波則比照扁帽工廠賣紀念品。

至於與木可公司簽下的授權同意書，柯文哲說，因為李文宗與他是50年的老同學，因此甚至沒看過就簽了。

