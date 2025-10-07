新北分署10月份拍賣 挹注國庫逾500萬元

三峽區農牧用地以233萬元拍定。（新北分署提供）

法務部行政執行署新北分署今舉行聯合拍賣會，新北分署指出，位於新北市三峽區的農牧用地最受關注，吸引3組人馬競標，最終以233萬元順利拍定，另移送機關台北國稅局，以底價承受新北市中和區的雜木林及新北市三重區的道路用地，此外當日拍賣的實體股票均順利拍定，本次聯合拍賣入帳總金額達525萬9066元，有效挹注國庫收入。

新北分署指出，今日拍賣多筆不動產，其中位於新北市三峽區的農牧用地，面積約254坪，為持分地，拍賣權利範圍為1/10，本次進行第2拍，底價為204萬元，共有3組人馬競標，拍定金額為233萬元，溢價達14％，拍定人表示因看好該標的未來的投資潛力，所以來參與投標。

新北分署表示，位於新北市中和區的雜木林（面積約67.8坪）及三重區的道路用地（面積約1.6坪）則無人應買，由移送機關臺北國稅局以底價承受，承受金額分別為255萬6700元及33萬5700元。

除不動產外，本次亦拍賣實體股票，包括板信商業銀行、陽信商業銀行、華泰商業銀行、太平洋電線電纜股份有限公司等股票，皆順利拍定。

