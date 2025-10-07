隨身碟會說話! 邱佩琳轉交共600萬元政治獻金 柯文哲認了

台北地院今天開庭審理涉京華城弊案，傳喚前台北市長、前民眾黨主席柯文哲作證。（記者王藝菘攝）

台北地院今開庭由前台北市長柯文哲作證，下午沈慶京的律師徐履冰詰問柯時，柯文哲答稱對隨身硬碟裡的「工作簿」Excel檔案沒有印象，但對基隆市副市長邱佩琳的證詞提及，她曾轉交基隆市長謝國樑、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉等人各200萬元政治獻金給柯文哲，名字、金額都出現在工作簿檔案上，柯文哲說「邱佩琳不會害我，她說的我不會否認」。

台北地院審理京華城容積等弊案，基隆市副市長邱佩琳今年8月17日到北院作證時說，她曾轉交謝國樑母親、林命群、周俊吉妻子周王美文等人要捐給民眾黨的政治獻金各200萬元給柯文哲，謝國樑是親手交錢給她，她送到台北市長室親自交給柯文哲；林命群、周王美文的錢則是放在她家管理室，柯文哲派人來領走。

徐履冰今提示筆錄指出，柯文哲於北檢偵查期間，曾4度向檢察官說對工作簿表格沒印象，無法回答表格內容，直到去年11月8日檢方向柯提示邱佩琳的筆錄，邱承認3度轉交共600萬元，柯文哲才回答檢察官說，邱佩琳一直在幫他募款，不會害他，他不會否認邱的說詞，起訴移審後柯也是這樣回答法官。

徐履冰指出，邱佩琳去年10月8日、11月7日兩度到北檢作證，第1次她沒提到轉交3筆錢的事，第2次就認了，期間鏡週刊社長裴偉曾約邱佩琳見面，給她看Excel檔案，以致第2次證詞有了重大轉變，徐問柯是否知道邱做過2次筆錄。

柯回說，他不知道邱有做過2次筆錄，當時他被收押，不知道外面的事，而邱在大選期間確實有幫他募款，但錢至少沒有進他家挪作私用；邱佩琳今年到法院作證，他也認為邱不會害他，他對邱的證詞沒有疑慮，不知道她在北檢的前後2次筆錄內容不一樣，「她說的證詞，我不會否認，但如果她自己都記不清楚，我也無法回答」，柯堅稱他對工作簿沒有印象，「關太久會變笨」。

