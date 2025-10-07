為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    畫面曝光! 只為22元車資 台中街友狠推站務員墜軌

    2025/10/07 17:48 記者許國楨／台中報導
    陳男狠推站務員墜入鐵軌，畫面驚悚。（民眾提供）

    陳男狠推站務員墜入鐵軌，畫面驚悚。（民眾提供）

    只為逃22元車資，竟釀駭人一幕！台鐵五權站昨（6日）下午驚傳兇殘攻擊事件，39歲陳姓街友昨（6日）無票闖入台鐵五權站，站務員上前攔查，竟情緒失控，猛力將對方推下鐵軌，下一秒對向即有列車進站，差點釀成悲劇。陳男今（7日）上午被警方依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署，檢方聲請羈押禁見。

    警方調查指出，昨天下午3時38分，陳男背著黑色背包，從五權站欄杆狹縫鑽入月台，企圖逃票搭乘前往台中站的列車，站務員發現趨前詢問：「先生，請出示車票。」沒想到陳男突然後退一步，再暴衝上前，雙手用力一推，站務員瞬間失足摔落鐵軌，重摔「大字型」倒地。

    所幸站務員雖腳部骨折，仍自行爬上月台脫困，清潔員與旅客目睹整幕嚇傻，連忙報警，警方循監視器畫面鎖定嫌犯行蹤，發現他一路沿建國南路方向逃逸，於晚間6時許將人逮捕到案。

    經查，陳男居無定所，平日常在台中火車站周邊遊蕩，昨日想自五權站搭列車到台中站，從五權站欄杆處鑽進，再闖入月台，站務員接到通報上前查問陳男，陳男就突然情緒暴走，差點釀人命。

    陳男被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲押禁見。（民眾提供）

    陳男被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲押禁見。（民眾提供）

