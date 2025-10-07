為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    賣場停車場上演「活春宮」！ 男車震沒關門代價出爐

    2025/10/07 17:03 記者陳冠備／彰化報導
    彰化一對夫妻在某大賣場上演活春宮，彰化地方法院依妨害風化罪將林男判處拘役20日。（民眾提供）

    彰化一對夫妻在某大賣場上演活春宮，彰化地方法院依妨害風化罪將林男判處拘役20日。（民眾提供）

    彰化一名林姓男子，今年2月駕駛賓士休旅車至賣場停車場，竟與妻子在未關後車尾門的狀態下，於後車廂上演「活春宮」，過程被其他民眾目擊拍下並上傳網路，吸引逾530萬人次點閱，引發網友熱議。彰化地院審理，認定林男在公開場合公然裸露並做出性交姿勢，破壞社會善良風俗，依公然猥褻罪判拘役20日。

    該起案件發生今年2月23日，因其他民眾拍到疑似「活春宮」而PO網，有民眾認為，在停車場打砲還不關車門很瞎，「不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去」。賣場業者得知，立即向當地派出所報案。林男到案說明，堅稱畫面造成外界誤解，是網友是看圖說故事。

    檢方檢視影片發現，林男確實脫下外褲及內褲，裸露下半身，到後車廂打開尾門，以跪坐姿勢，連續前後擺動腰臀部，做出性交姿勢，足以刺激或滿足性慾，有礙於社會風化的猥褻行為，因此依公然猥褻罪將林男起訴，而林妻因罪證不明，獲不起訴處分。

    法官審理後認為，林男於人車往來的停車場內公然裸露生殖器並作出性交姿勢，影響公共觀感與社會風化，儘管事後認罪，仍依法判拘役20日，可易科罰金。

