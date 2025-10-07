家中垃圾桶發現保險套 人妻怒控丈夫偷腥遭法官打臉

妻子家中垃圾桶發現保險套，控丈夫偷吃被法官打臉。（資料照）

高雄市一對結婚33年，擁碩士高學歷的退休夫妻，妻子今年初在家中垃圾桶發現保險套，還撞見丈夫和一名女子勾手散步，怒控丈夫出軌，對丈夫與小三提告求償百萬元，不過，丈夫辯稱保險套是自慰用的，法官審理認為，僅能證明被告曾使用保險套，但和誰使用無法認定，且事隔多月也無從鑑定DNA，原告此部分主張尚無可採。

判決指出，原告人妻A女主張：她與丈夫B男結婚逾33年，去年1月間在丈夫左營住所中，打掃時數次發現垃圾桶中有保險套，並發現丈夫和1女子C女在住所附近亦經常有勾手等親暱舉止，請求被告連帶賠償100萬元。

被告C女稱，去年3月間認識B男，僅有一同飯後散步聊天之公開行為，去年9月間因B男稱將於翌年搬至左營，歡迎她至左營拜訪，他可以教她毛筆跟畫畫，兩人才會買菜到左營住所共享午餐並討論畫畫，並無逾矩行為，至於勾手臂之行為，係因C女對於男性長輩朋友都會自然地牽手或勾手，並無曖昧或親密意圖，B男也辯稱，保險套是他自慰所留下與C女無關。

橋頭地院審理時，認為原告雖於左營住所發現保險套，依保險套之照片，僅能證明B男曾使用保險套，但不能證明是否自用或與他人使用，或其對象為何人，自不能以此證明被告間確有性行為。且事隔多月也無從鑑定DNA，原告此部分主張尚無可採。

但法官認為，勾手之行為，依目前一般常情下，仍有男女授受不親之觀念，僅有互動親暱，或情侶間親密之舉止，才會有勾手一同行走之舉，堪認被告已逾越普通朋友間一般社交行為，據此，判B男與C女連帶賠償A女10萬元，可上訴。

