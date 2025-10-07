柯文哲親口認了！「橘子」經手博弈教父300萬捐款 用於裝潢卸任辦公室

台北地院今天開庭審理涉京華城弊案，傳喚前台北市長、前民眾黨主席柯文哲作證，檢方開門見山追問柯文哲的隨身硬碟「工作簿」檔案內容。（記者王藝菘攝）

深陷京華城容積率及政治獻金爭議的前台北市長柯文哲，今以被告轉證人身份出庭作證。柯文哲表示，過去在市長辦公室邊踩飛輪邊收下邱清章當面轉交的博弈教父陳盈助捐款300萬元現金，是委託幕僚周芳如擔任專案管理人（PM）代為募款，費用於裝潢他卸任後在外設立的辦公室；他亦坦承，這筆捐款，是由貼身秘書「橘子」許芷瑜經手並收下。

檢方出示筆錄，指這筆300萬元是由柯文哲指示「橘子」許芷瑜送至台北捷運公司交給周芳如，與柯文哲所稱「自己交給周」有所出入。柯文哲證稱，筆錄記載正確，他本就不會親自送款，此操作模式也同樣適用於他指示另一名幕僚蘇進強向妙天募款1000萬元的情形。



檢方續問，有關工作簿記載「小沈1500」是否代表柯文哲收沈慶京1500萬元？柯笑稱，他與沈從無金錢往來，直至在押期間，才從新聞尚得知沈透過7個人頭捐贈210萬元政治獻金給民眾黨。

檢方指出，柯文哲任內至少兩度下條子提及京華城案涉及「重大利益」、「龐大利益」，柯回應，「這是我的好習慣，任何公務指示都要有白紙黑字為證」，他當時看到陳情後批示交由相關局處處理，「我尊重專業，因為我自己就是專業人士」，並反問檢方「你們是從哪裡弄到的（證物）？」

另就柯文哲2017年出席居住正義論壇致詞稱「京華城一放手就是100億」，柯反問7年前的事情能如何回答？此外，他也強調，100億僅能代表很多錢，但檢方卻用於「深文周納、入人於罪」。

