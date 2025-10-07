為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    麻豆堤防道路車禍重機騎士不治 肇事者自首稱畏罪叫妻頂替

    2025/10/07 16:20 記者王涵平／台南報導
    10月4日在麻豆區麻豆堤防道路發生轎車與重機車交通事故，26歲重機騎士吳男送醫不治，當時有謝姓女子自稱肇事駕駛，未料，謝女丈夫謝姓男子6日向警方自首他才是肇事駕駛。（民眾提供）

    10月4日在麻豆區麻豆堤防道路發生轎車與重機車交通事故，26歲重機騎士吳男送醫不治,當時有謝姓女子自稱肇事駕駛,未料,謝女丈夫謝姓男子6日向警方自首他才是肇事駕駛。（民眾提供）

    本月4日在麻豆區麻豆堤防道路發生轎車與重機車交通事故，26歲重機車駕駛吳男送醫後宣告不治，當時有謝姓女子自稱肇事駕駛，未料，謝女丈夫謝姓男子6日向警方自首為肇事駕駛，警方釐清後確認，訊後將謝姓夫婦分別依過失致死、偽造文書及頂替等罪嫌，報請台南地檢署偵辦。

    警方調查，10月4日8時51分許，1輛轎車在麻豆區麻豆堤防道路右轉彎，與後方同向直行機車發生碰撞，重機駕駛送醫後宣告不治，事故現場因地處偏僻，無目擊證人、路口監視器，在場50歲謝姓女子向警方自稱為肇事駕駛，並提供行車紀錄器影像供警方查證。

    謝女丈夫53歲謝男因良心不安，6日到麻豆警分局自首，向警方表明是當天肇事駕駛，案發當時因畏罪唆使其妻頂替為駕駛人，警方持續調閱沿途路口監視器畫面釐清案情，確認該自小客車為謝男駕駛肇事。死者家屬相當哀痛，在社群平台貼文表示，原本一家人準備中秋團圓烤肉，沒想到哥哥意外離世，這個節日對我們而言完全是悲痛。

    麻豆警分局呼籲民眾，若不小心發生交通事故，切勿規避相關責任而找人冒名頂替，反倒為自己多留下一條刑案前科，得不償失。

