特務阿北疾風抱走整箱「佳德鳳梨酥」 北市警全城尋人陷膠著

佳德鳳梨酥驚傳竊案，一名白帽阿北抱起一箱鳳梨酥直接離開。（擷取自佳德鳳梨酥臉書）

台北知名伴手禮店「佳德鳳梨酥」在中秋節前夕爆出離奇竊案，一名頭戴白帽、口罩遮面的中老年男子趁門口管制人員補水空檔，神速潛入店內，抱走他人預訂鳳梨酥後搭公車離開，整個過程俐落，被店家稱為「白帽阿北鳳梨酥疾風行動」，網友也封他為「鳳梨酥特務阿北」，警方目前還在調閱監視器畫面，尚未鎖定竊嫌身分，案件陷入膠著，讓整起竊案更充滿懸疑性。

店家曾希望警方能在中秋節前逮捕這名「白帽阿北」，但中秋節過去了，警方還沒找到人。據知，該名「白帽阿北」拿走鳳梨酥禮盒出店外後，直接往左走到公車站牌，隨即搭公車離去，警方一度認為他是用記名的悠遊卡，但查詢後發現他用的是不記名的悠遊卡，身分不明，只得回頭再調該公車去線等相關監視器畫面。

佳德鳳梨酥前天在臉書粉專發出幽默尋人公告「白帽阿北鳳梨酥疾風行動：官方懇請您出來喝茶」，表示10月2日上午，店內驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件，一名身穿白帽、配戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列「不小心」操作：「不小心插隊入店；不小心融入取貨區群眾；不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情；不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場。」

佳德鳳梨酥形容，阿北整段行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動。小編回顧監視畫面，甚至一度懷疑遇到阿湯哥出擊，「我們完全理解阿北的衝動，畢竟那鳳梨酥的外表金黃誘人，連店員都差點下手。只是三日過去，阿北若真已品嚐百顆，想必此刻血糖應已突破月球軌道，口乾舌燥到能開嗓唱高音。」

店家最後以高EQ結尾，表示基於對鳳梨酥熱愛者的崇高敬意，也為了阿北年邁之軀著想，本店已特別拜託波麗士朋友備妥上等茶湯一壺，其香氣撲鼻、入口回甘，誠邀阿北中秋前夕回所同享。不是要抓您，只是怕您渴。最後，提醒各位顧客，本店鳳梨酥雖香甜，但建議還是要付錢，並署名「您的鳳梨酥供應商 敬上」。

