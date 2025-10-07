啃老族嗆老母「有錢烤肉沒錢給我」 揮舞菜刀遭警依家暴法辦

監視器拍下高男手持菜刀。（記者徐聖倫翻攝）

62歲高姓男子長期啃老，至今還在向80多歲老母親伸手要錢。前幾日為中秋連假，高母與家族成員說秋節回家團圓烤肉，食材她來準備，而高男這時不高興了，直呼有錢買食材沒錢給花，氣得去廚房拿刀揮舞，被家中監視器錄下，並被高男的姪子發文上網求救。警方網路巡邏看到貼文，趕緊介入調查，並將高男移送法辦。

據悉，高男的姪子指稱高男有偷竊習慣與暴力傾向，自小不學好沒有正當工作，到現在還是個啃老族，只會向老母親要錢度日。

而中秋連假高母召集家人返家烤肉，並表示食材由她來準備，卻被高男打罵「有錢買食材沒錢給我花」，氣得去廚房拿菜刀揮舞，這一切都被監視器錄下，影片連同文章被高男的姪子發上Threads求救。

淡水警分局透過網路巡邏發現這篇文，趕緊主動介入調查，發現高男早在7月份就被通報家暴，保護令仍在申請中，淡水警分局為杜絕隱患，昨晚前往高家將高男逮捕。

警方扣回監視器影像，高男承認情緒失控，所以揮舞菜刀，也承認出言不遜，被警方依違反家暴法移送法辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

高男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

