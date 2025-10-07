台中男按摩遭性侵！勇敢揭露心路歷程 全網淚崩：沒人該被這樣對待

男子崩潰提告。（擷自社群平台）

台中一名男子近日到一家掛牌按摩店按摩，過程中竟疑遭男師傅性侵，男子事後情緒崩潰、痛哭不止，鼓起勇氣前往醫院驗傷並向報案，同時在社群平台公開經歷，盼透過自身遭遇提醒更多人注意安全，引發網友震驚與聲援，直呼「師傅太噁心」、「他真的好勇敢」。

男子表示，5日前往該店按摩，當時店家雖有掛招牌、非私人經營，他也事先電話預約，但現場卻被告知「預約未登記」，仍在安排下接受服務，過程中臉被熱毛巾遮住，手腳因剛按完使不上力，竟遭師傅脫去衣物、性侵得逞，當下「腦袋一片空白，只能假裝鎮定，害怕任何動作都會讓情況更危險」。

事後逃離店家，在朋友勸說下前往醫院驗傷，他也完成筆錄並提出妨害性自主及猥褻等告訴，男子坦言，一度掙扎是否報案，「我怕影響店裡無辜的人，也怕社會眼光」，但最終仍選擇勇敢站出來，「如果這樣能幫助下一個受害者，我願意撐傘」。

男子在貼文中描述整個過程的心理煎熬，「我回家後不停洗澡，用刷子刷身體，卻怎麼洗都覺得洗不乾淨。」他表示，雖仍在努力恢復情緒，但會繼續配合警方調查，並希望社會能更理解性暴力創傷，「被害者不是不反抗，而是當下真的動不了。」

此事引發社群熱議，不少網友留言支持，「謝謝你勇敢報警，這是幫助他人最好方式」、「性侵沒有性別之分，大家都該學會保護自己」；警方指出，案件涉及性犯罪，已依規受理，後續將依事證進一步釐清究辦。

