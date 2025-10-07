為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    庭訊頻稱「不記得、沒印象」！柯文哲曝威京總部未見沈慶京反遇藍營大佬

    2025/10/07 15:47 記者劉詠韻／台北報導
    今庭訊中，柯文哲頻繁回以「沒有印象」、「不記得」，並透露他曾赴威京總部，但未見過沈慶京，反而遇到多位藍營大佬如朱雲鵬等人。（記者王藝菘攝）

    台北地方法院今續審前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉及京華城容積率、政治獻金弊案，由檢察官林俊廷負責主詰問，並聚焦於沈慶京是否於2020年前往北市府拜會，並當面遞交陳情書等細節。庭訊中，柯文哲頻繁回以「沒有印象」、「不記得」，卻透露他曾赴威京總部，但未見沈慶京，反而遇到多位藍營大佬如朱雲鵬、前黃復興黨部主委等人，但對具體談話內容與時間已無印象。

    檢方一開始先提示，京華城案涉及的「應保障樓梯陳情書」並未取得小沈的同意。對此，柯文哲對行事曆的來源表示不解，辯護律師鄭深元隨即質疑，該文件屬不當取得的證據；柯亦補充說，北檢稱資料來自北市政風處，但政風處又表示來自秘書處，「雙方互相推諉」。

    針對京華城容積率由560%提升至678%，柯文哲回應，自己是事後從媒體報導與筆錄中才得知，強調僅為「送研議」，並不清楚細節，更稱議員苗博雅質詢內容最能清楚顯示他的確不知。他提到，對沈慶京印象最深的是他曾說兒時當過流氓，至於若存在不當請託也會退回。

    林俊廷指出，都發局股長筆錄中提到「有帶一份說帖給市長參考」。柯文哲則指為錯誤資訊，稱他閱畢卷宗從未見過應曉薇，並補充自己曾要求公開當年2月的會議紀錄，強調「我相信制度，不相信個人」。柯文哲被問及市長室秘書誰會調取京華城的資料時，語氣轉為激動，批評檢察官故意栽贓，痛斥對案情一無所悉，卻在那邊寫故事；他強調，自己醫療專業出身，且一向主張公開透明，並無權力或能力下達決策。

    對於是否以行政命令回覆陳情，柯文哲直言「用膝蓋想也不可能」，強調對京華城的訴求絕不會同意，並質疑檢方為何認定他犯法？柯說，對議員訴求多半同意結論、無實質意見，以現今角度來看，他並無決策權，僅僅下提報單。

    行事曆記載9月16日安排與沈慶京會面，柯文哲僅回「OK」，並稱對此已無印象。檢方質疑，他與沈會面後，都發局隨即製作都更變化案，柯則回應自己未追蹤後續，強調「我心中坦蕩，只有做壞事才會記得清楚」。

    檢方另出示京華城完工示意圖，上貼便利貼，字樣為：「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了。」柯文哲對此頻稱不記得，並說「若真是我寫的，應僅指行政程序加速而言。」

    至於沈慶京是否曾說「對京華城已死心」，柯回應，兩人從未在京華城見面，設計圖早已完成。他補充，「李得全喜歡在市府放炮、發表意見」，且他上次作證已說明，而公展僅為蒐集地方意見。

    當檢方問及都發局前都市規劃科長楊智盛曾通報「有案子在追，有向秘書處…」時，律師鄭深元立即提出異議。柯則搶著補充，強調自己毫無所悉，卻屢遭影射，「這是我最火大的地方」。

    檢方認定威京集團法務經理陳俊源曾參與京華城的陳情工作，並發送大量簡訊給朱亞虎，顯然掌握進度。聞聽此處，柯文哲語氣略帶怒意說：「你講這個，我要K你，秘書怎麼會每件事都跟我講？」柯回應，檢方搞錯案情，「南松山計畫當時才啟動，應該提的是京華城」，強調市長室並未列管該案。

    檢方追問京華城容積率是否為柯自行設立，柯則說「應該是直接看導致的結論」，又被問及何時得知都委會研議結果，他回應是媒體操作後才知道。

    柯文哲補充，他曾赴威京總部，但未見過沈慶京，反而曾遇多位藍營大佬如朱雲鵬等人，對具體時間與內容已無印象。當被問及京華城陳情與開發案取得過程，他再度回答「不知道」，還說「公文來往七次我就要罵人」。

    最後，柯文哲詢問這份筆錄是否由林俊言所寫，得知不是後，表示後續將請律師協助調閱資料。他說，檢方提示京華廣場開發案的建議內容，提及有他批示「怎麼做都行，快就好」等語，他不清楚資料如何流到外面，但批示內容就是「典型的柯文哲Style」，指出公文在都發局、產發局兩個局之間來回七次仍無結論，「我一定會罵人」，後來也沒人再來吵他。

