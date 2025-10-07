為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    改管猴別跑！ 霧峰警今年度通報噪音車破7千件

    2025/10/07 15:33 記者陳建志／台中報導
    為遏止改裝車輛噪音擾民，霧峰分局近日夜間在霧峰民生路等路段，執行「環警監聯合稽查」勤務。（記者陳建志翻攝）

    為遏止改裝車輛噪音擾民，霧峰分局近日夜間在霧峰民生路等路段，執行「環警監聯合稽查」勤務。（記者陳建志翻攝）

    夜間噪音車擾民引發民怨，為遏止改裝車輛噪音擾民、非法駕駛及環境污染等違法行為，台中市警局霧峰分局，近日夜間在霧峰民生路等熱點路段，結合環保局及監理站實施「環警監聯合稽查」勤務，共取締噪音車1部及排氣檢驗未合格車輛3部，今年1月至9月底，更針對疑似非法改裝車輛上傳環境部噪音車輛檢舉網站達7135件，全力守護市民安寧。

    霧峰分局指出，改裝噪音車輛不僅造成交通安全上的疑慮，也嚴重影響居民的居住安寧環境，霧峰分局運用數據分析噪音車輛熱時、熱點，加強大里區大明路、東明路以及環中東路等路段編排取締酒後駕車、防制危險駕車專案勤務以提高執法強度，藉以有效防制酒駕、毒駕、危駕等各項重大惡性交通違規，減少交通事故，保障當地居民居住安寧、營造優質用路環境。

    近日並會同環保局及監理站，擇定轄內交通要道的民生路、吉峰路口實施「環警監聯合稽查」勤務，取締噪音車1部及排氣檢驗未合格車輛3部，總共裁罰新台幣逾萬元。今年度至今環警監聯合稽查已舉發噪音車15輛、空汙車27輛，共計裁罰約新台幣10萬餘元。

    霧峰分局表示，除稽查也主動針對疑似非法改裝車輛上傳環境部噪音車輛檢舉網站，統計今年1月至9月底已通報7135件，並提醒民眾，當發現機動車輛在道路上產生噪音擾民情況時，可善用環境部建置的專門檢舉平台，將相關證據照片（須包含車牌號碼及排氣管影像）或影片，上傳至環境部噪音車輛檢舉網站，經查證屬實後，將通知車輛所有人到檢，檢測不合格者將依法開罰。

    為遏止改裝車輛噪音擾民，霧峰分局近日夜間執行「環警監聯合稽查」勤務。（記者陳建志翻攝）

    為遏止改裝車輛噪音擾民，霧峰分局近日夜間執行「環警監聯合稽查」勤務。（記者陳建志翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播