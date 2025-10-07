改管猴別跑！ 霧峰警今年度通報噪音車破7千件

為遏止改裝車輛噪音擾民，霧峰分局近日夜間在霧峰民生路等路段，執行「環警監聯合稽查」勤務。（記者陳建志翻攝）

夜間噪音車擾民引發民怨，為遏止改裝車輛噪音擾民、非法駕駛及環境污染等違法行為，台中市警局霧峰分局，近日夜間在霧峰民生路等熱點路段，結合環保局及監理站實施「環警監聯合稽查」勤務，共取締噪音車1部及排氣檢驗未合格車輛3部，今年1月至9月底，更針對疑似非法改裝車輛上傳環境部噪音車輛檢舉網站達7135件，全力守護市民安寧。

霧峰分局指出，改裝噪音車輛不僅造成交通安全上的疑慮，也嚴重影響居民的居住安寧環境，霧峰分局運用數據分析噪音車輛熱時、熱點，加強大里區大明路、東明路以及環中東路等路段編排取締酒後駕車、防制危險駕車專案勤務以提高執法強度，藉以有效防制酒駕、毒駕、危駕等各項重大惡性交通違規，減少交通事故，保障當地居民居住安寧、營造優質用路環境。

請繼續往下閱讀...

近日並會同環保局及監理站，擇定轄內交通要道的民生路、吉峰路口實施「環警監聯合稽查」勤務，取締噪音車1部及排氣檢驗未合格車輛3部，總共裁罰新台幣逾萬元。今年度至今環警監聯合稽查已舉發噪音車15輛、空汙車27輛，共計裁罰約新台幣10萬餘元。

霧峰分局表示，除稽查也主動針對疑似非法改裝車輛上傳環境部噪音車輛檢舉網站，統計今年1月至9月底已通報7135件，並提醒民眾，當發現機動車輛在道路上產生噪音擾民情況時，可善用環境部建置的專門檢舉平台，將相關證據照片（須包含車牌號碼及排氣管影像）或影片，上傳至環境部噪音車輛檢舉網站，經查證屬實後，將通知車輛所有人到檢，檢測不合格者將依法開罰。

為遏止改裝車輛噪音擾民，霧峰分局近日夜間執行「環警監聯合稽查」勤務。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法