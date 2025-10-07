男子突跳基隆海洋廣場不配合救援 勇猛消防小隊長爆氣痛罵拉人上岸

呂姓小隊長推著落海男子爬上岸際。（記者吳昇儒攝）

基隆市消防局今日下午2時28分接獲通報指出，有名6、70歲的男子，從海洋廣場跳落海中。消防局立刻派趕往現場，結果發現該名男子在海中游泳，喝斥後才先套上消防隊員丟下去的救生圈。呂姓消防小隊長緊急穿上潛水褲、救生衣後，準備下海救人。但對方疑似酒醉，非常不配合。直到被小隊長爆氣痛罵後，跳水男才乖乖配合救援。

消防隊員抵達時，發現男子穿著內褲在海中游泳，衣物及背包通通在海洋廣場上面；因該處禁止游泳，隊員們先將一旁的救生圈丟給他。但男子疑似酒醉，不願配合，在泳圈內外鑽來鑽去。

第二波救援抵達時，呂姓消防小隊長請男子稍後，要放梯子上他攀爬上岸，但對方卻堅持要消防隊員利用救生圈上的繩子將他拉起。但經嘗試後，發現根本無法將男子拉上岸，要他等候架梯。

該名男子看到梯子後，仍不願配合，直到呂小隊長爬下梯，爆氣痛罵對方「你快一點拉住，趕快上去啦！」後，男子見消防隊的不好惹，才願配合上岸，結束一場鬧劇。

附近民眾痛批該名男子嚴重浪費社會資源，為了救他一人，出動多輛消防車，還不願配合小隊長救援，真的非常糟糕；也對爆氣痛罵男子的小隊長，予以讚許。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

呂姓小隊長爬下樓梯將男子拉起。（記者吳昇儒攝）

消防隊員安全將人救上岸際。（記者吳昇儒攝）

