    半夜與醫美廣告女模對話 詭異哥拿空心磚砸外牆「測耐震度」

    2025/10/07 15:30 記者許國楨／台中報導
    男子疑與醫美診所廣告看板中的女模對話。（擷自「黑色豪門企業」）

    男子疑與醫美診所廣告看板中的女模對話。（擷自「黑色豪門企業」）

    台中市深夜驚傳詭異「敲牆聲」！一名59歲陳姓男子竟在醫美診所門口，先是站在廣告看板前，與廣告中模特兒對話，接著手持空心磚砸外牆，讓路過民眾嚇傻，警方獲報趕到場時，陳男雖已停止行為，但仍被帶回調查，他聲稱「在測試建築耐震度」，離奇說詞令人傻眼。

    這起事件發生在5日深夜11點半左右，地點位於台中市西區東興路，一家醫美診所外突傳連續敲擊聲，由於該診所當時已打烊，附近也無任何施工，目擊者指出，陳男獨自站在診所門口，對著牆上的廣告看板發呆許久，甚至疑似與廣告中模特兒比手畫腳「對話」。

    接著竟從路旁拾起空心磚朝外牆猛敲，聲響迴盪在寧靜街道，氣氛詭異，警方接獲報案趕抵，陳男雖已停手，但地面仍散落碎磚與灰塵，經聯繫店家檢視，外牆未見明顯損壞，診所暫不提告。

    陳男向警方說，自己常經過這棟大樓，懷疑結構有問題，因此想「測試一下耐震程度」，還強調只是想幫忙「公共安全把關」，全程不覺得有問題；警方表示，陳男行為涉及違反社會秩序維護法第68條第二款「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰」，後續將依違反社會秩序維護法移送裁處。

    男子持空心磚猛砸診所外牆。（擷自「黑色豪門企業」）

    男子持空心磚猛砸診所外牆。（擷自「黑色豪門企業」）

