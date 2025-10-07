議員陳世軒稱新北警車新警笛音量小險釀車禍 籲導入「低頻震撼警笛」

新北市議員陳世軒今（7日）在市議會質詢指出，新舊警笛音量落差高達14分貝，駕駛常在車內聽不見警笛聲，已危及員警執勤與民眾行車安全，要求警察局全面改善，並將基層意見納入採購流程，同時建議導入「低頻震撼警笛」。（記者羅國嘉攝）

新北市警車汰換新型警報器後，傳出鳴笛聲變小，導致出勤險象環生。新北市議員陳世軒今（7日）在市議會質詢指出，新舊警笛音量落差高達14分貝，駕駛常在車內聽不見警笛聲，已危及員警執勤與民眾行車安全，要求警察局全面改善，並將基層意見納入採購流程，同時建議導入「低頻震撼警笛」；警察局長方仰寧回應，現行設備均符合警政署規範，將秉持「用最大的功力買最符合需求的設備」原則持續改善。

陳世軒指出，多位基層員警反映，新式警笛聲過小，出勤鳴笛時其他車輛未察覺差點釀禍。實測發現舊式警笛音量約110分貝，新式僅96分貝，相差14分貝，等同人耳感受減半。現代車輛隔音良好，平均可再減弱20至25分貝，若駕駛開冷氣或播放音樂，警笛聲幾乎被完全掩蓋，增加行車風險。

據了解，新型警報器輸出功率從202瓦降至138瓦，減少逾3成。陳世軒質疑後勤單位採購與驗收僅考量法規與成本，未徵詢第一線意見，導致設備不符實際需求。他強調，警局目前雖已加大警笛孔徑提升音量，但仍需儘速全面改善。

陳世軒表示，美國紐約警察早在2007年便採用「低頻震撼警笛」，其低頻聲波能穿透車體與玻璃，使駕駛以震動感知警車接近，達到高警示卻不傷聽力。澳洲、新加坡、英國及屏東縣救護車也採用相同技術，呼籲市府全面改善目前新式警笛缺失，並向中央爭取，讓新北導入低頻震撼警笛的城市，提升執勤與用路安全，及積極調查基層員警意見，兩個月內提供評估報告。

