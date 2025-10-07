為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    議員陳世軒稱新北警車新警笛音量小險釀車禍 籲導入「低頻震撼警笛」

    2025/10/07 15:23 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員陳世軒今（7日）在市議會質詢指出，新舊警笛音量落差高達14分貝，駕駛常在車內聽不見警笛聲，已危及員警執勤與民眾行車安全，要求警察局全面改善，並將基層意見納入採購流程，同時建議導入「低頻震撼警笛」。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳世軒今（7日）在市議會質詢指出，新舊警笛音量落差高達14分貝，駕駛常在車內聽不見警笛聲，已危及員警執勤與民眾行車安全，要求警察局全面改善，並將基層意見納入採購流程，同時建議導入「低頻震撼警笛」。（記者羅國嘉攝）

    新北市警車汰換新型警報器後，傳出鳴笛聲變小，導致出勤險象環生。新北市議員陳世軒今（7日）在市議會質詢指出，新舊警笛音量落差高達14分貝，駕駛常在車內聽不見警笛聲，已危及員警執勤與民眾行車安全，要求警察局全面改善，並將基層意見納入採購流程，同時建議導入「低頻震撼警笛」；警察局長方仰寧回應，現行設備均符合警政署規範，將秉持「用最大的功力買最符合需求的設備」原則持續改善。

    陳世軒指出，多位基層員警反映，新式警笛聲過小，出勤鳴笛時其他車輛未察覺差點釀禍。實測發現舊式警笛音量約110分貝，新式僅96分貝，相差14分貝，等同人耳感受減半。現代車輛隔音良好，平均可再減弱20至25分貝，若駕駛開冷氣或播放音樂，警笛聲幾乎被完全掩蓋，增加行車風險。

    據了解，新型警報器輸出功率從202瓦降至138瓦，減少逾3成。陳世軒質疑後勤單位採購與驗收僅考量法規與成本，未徵詢第一線意見，導致設備不符實際需求。他強調，警局目前雖已加大警笛孔徑提升音量，但仍需儘速全面改善。

    陳世軒表示，美國紐約警察早在2007年便採用「低頻震撼警笛」，其低頻聲波能穿透車體與玻璃，使駕駛以震動感知警車接近，達到高警示卻不傷聽力。澳洲、新加坡、英國及屏東縣救護車也採用相同技術，呼籲市府全面改善目前新式警笛缺失，並向中央爭取，讓新北導入低頻震撼警笛的城市，提升執勤與用路安全，及積極調查基層員警意見，兩個月內提供評估報告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播