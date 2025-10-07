為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜縣羅東民生市場大樓女廁遭偷拍 色男被判拘役50日

    2025/10/07 15:07 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東民生市場大樓（如圖）女廁驚傳偷拍，涉案的林姓男子一審被判拘役50日。（記者江志雄攝）

    羅東民生市場大樓（如圖）女廁驚傳偷拍，涉案的林姓男子一審被判拘役50日。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣羅東民生市場4樓女廁遭色男潛入偷拍，一名22歲林姓男子站在坐式馬桶上，拿著手機伸入隔壁廁間，偷拍被害女子小美（化名）如廁畫面，小美發現後報警。宜蘭地方法院審結，判處林男拘役50日，得易科5萬元罰金。

    羅東鎮公所今天（7日）回應，羅東民生市場4樓目前委外經營，有要求承攬廠商在重點區域裝設監視器，傳出女廁遭偷拍後，廠商已派員加強巡邏，避免類似事件再度發生。

    檢方調查，林姓男子8月6日下午進入羅東民生市場4樓公共廁所女廁，利用小美在隔壁廁間如廁機會，把他所在的廁間坐式馬桶蓋掀起，再站立於馬桶上，手持開啟相機模式的IPHONE 15手機，朝上伸入隔壁廁間，窺視小美如廁及身體隱私部位，被害人察覺有異報警處理，警方到場扣得作案用手機。

    林姓男子在警詢及偵查中均坦承不諱，由檢察官偵結起訴，移審宜蘭地院。承審法官斥責林男為滿足私慾，無故持手機窺視小美如廁畫面，侵害當事人隱私，造成她心理受創，危害非輕，非常不應該。

    法官認定林男犯無故利用設備窺視他人非公開活動及身體隱私部位罪，處拘役50日，得易科罰金，扣案的IPHONE 15手機沒收。可上訴。（15:38更新）

