詐團奪命！ 彰化男遭假借貸詐光1168萬變紅衣枯骨 車手僅判2年

許男因詐騙案家破人亡，家屬甚至無力負擔喪葬費。張雪如議員（右）前往協助喪葬事宜。（快樂天堂基金會提供）

彰化許姓男子因誤信交友投資，陷入詐騙陷阱，不僅寄出提款卡，更慘賠超過1168萬元，最終背債離家出走，經家屬尋找14個月後，於今年中秋節在八卦山果園內尋獲，但人已化為一具穿著紅衣的枯骨，令家屬傷心欲絕。案經檢警偵辦，逮捕陳姓車手，包括犯下詐騙許男等人11起詐欺案，一審合計判刑2年，沒收犯罪所得9618元，併科罰金4000元，但已挽不回這場悲劇。

判決書指出，詐騙集團成員2023年6月，許男（56歲）在臉書看到該詐騙集團刊登「小額借貸」廣告，許男透過LINE與自稱「淑雯」的成員聯繫，對方以「測試金流」為由，誘使他寄出提款卡，隨後又以投資股票、虛擬貨幣能高獲利為餌，讓他一步步投入積蓄，甚至向親友借貸，最終血本無歸、債台高築。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，該詐團也利用「假借貸」與「購物訂單錯誤」等話術，詐騙楊女等9名被害人，並由陳姓車手負責領取包裹與提領贓款，而陳男每提領一筆就抽取2％報酬。全案因有其他被害人報警才曝光。去年7月，陳男在台中落網。法院審理後依三人以上共同詐欺取財罪判刑2年。

對此，彰化縣議員張雪如表示，2023年4月，許男就來陳情並去報案，未料同年6月又誤陷假借貸，讓債務越滾越大，但詐團集團找假地政士跟律師合謀繼續行騙，最後還變賣房產，找地下錢莊借錢。去年父親節，許男不告而別，家屬們焦急尋找，天天已淚度日，最後在昨日中秋節尋獲，但再重逢只剩一具枯骨，身上還穿著紅色衣服，顯然生前受盡冤屈，忿忿不平，令家屬悲痛不已。

張雪如沉痛指出，詐騙集團害人傾家蕩產、家破人亡，政府應加強防詐教育與協助被害者重建，「豐原五口命案才剛過不久，現在又有家庭因詐騙走向絕路，實在太讓人心碎。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法