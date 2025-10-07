6旬男騎機車從馬亨亨大道慢車道左轉 遭快車道休旅車撞死

台東市馬亨亨大道與博愛路口今天中午發生死亡車禍。機車疑從慢車道左轉被快車道上的休旅車撞擊。（記者黃明堂攝）

台東市50公尺寬的馬亨亨大道今天中午發生死亡車禍，60多歲竇姓男子騎機車從慢車道直接左轉要進博愛路，在路口遭快車道上張姓男子駕休旅車撞擊，當場頭破血流，失去生命跡象，送醫宣告不治死亡。

台東警察分局表示，11時12分接獲報案，在台東市博愛路與馬亨亨大道路口發生一起交通事故，警方於獲報後立即派遣員警到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。車禍現場大片血跡，機車噴飛，騎士的安全帽則卡在休旅車後輪。

警方表示，60多歲竇姓男子騎普重機車沿馬亨亨大道慢車道由東向西方向行駛，至事故地點左轉至博愛路，與左側同向行駛於快車道由張男駕駛的休旅車發生碰撞，竇男當場無呼吸心跳，送往醫院救治，急救後仍不治身亡。詳細事故發生原因，由台東交通小隊調查釐清中。

台東警察分局呼籲民眾騎乘機車於設有兩段式左轉標誌或標線之路口，務必依規定辦理兩段式左轉，並隨時注意車前及周遭路況，確保行車安全。

