台中暗夜路邊放煙火 民怨擾清夢也恐引發火災

昨天是中秋節，台中和福路一家KTV前，深夜10點多還有民眾燃放煙火，巨大聲響擾人清夢，且擔心引發火災等意外。（民眾提供）

台中市北屯區和福路一家KTV前，昨天晚上10點多，有多位民眾將煙火放在路邊後燃放，因時間已經很晚，且非常靠近社區大樓，民眾向本報投訴，除猛烈的爆炸聲影響安寧，也擔心煙火落焰引發火警危及住戶安全，希望相關單位能裁處開罰。

昨天是中秋節，北屯和福路一家KTV前，疑似有民眾因此燃放煙火慶祝，不過因時間已經是晚上10點多，不少小朋友今天要上學已經上床睡覺，巨大的煙火爆炸聲響，影響民眾安寧、擾人清夢，且因煙火燃放的地點就在社區大樓旁，民眾擔心引發火災等公安疑慮，報案請消防局和警方介入處理。

從民眾提供的影像可看出，當時有5、6位民眾將煙火擺放在KTV旁的路邊，隨後並點燃煙火，因時間已經是晚上10點多，旁邊又是社區大樓，巨大的聲響擾人清夢，引發民眾不滿。

台中市警局東山派出所表示，昨晚10點多接獲民眾報案後有派員警到場，抵達時民眾已經沒有在燃放煙火，消防人員也已經到場，後續交由消防人員處理。

台中市消防局表示，昨晚10點多獲報該處有人施放爆竹煙火，由東山分隊長蔡長諭帶隊前往查看，抵達時現場未發現有施放爆竹的情形，與店家進行防火宣導。報案民眾後來表示有錄製行為人施放行為，派人與報案民眾聯繫後，已經取得當時影片，將進一步追查行為人，後續將與危險物品管理科討論相關處理方式，若有違法行為將依法開罰。

昨天是中秋節，台中和福路一家KTV前，深夜10點多還有民眾在路邊燃放煙火，民眾抱怨影響安寧。（民眾提供）

