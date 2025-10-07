台南焚化廠專用道2大貨車對撞1車衝進魚塭 1司機傷重不治

消防、救護人員救出受困已無生命跡象的72歲陳姓司機送醫。（民眾提供）

首次上稿 12:31

更新時間 13:06

台南市安南區通往城西垃圾焚化廠的安清路近安清二號橋路段，今天上午近10點許發生嚴重車禍，兩輛大型貨車疑在該路段對撞，灰色車斗的貨車衝進路旁魚塭，灰車44歲李姓男司機受傷自行脫困；綠色車斗的貨車車頭嚴重變形，車內72歲陳姓男司機受困，警、消人員到場搶救，男司機被救出時無生命跡象，送醫急救、惜仍傷重不治。

請繼續往下閱讀...

台南市消防局119獲報車禍案後，派出轄區土城、和緯分隊人車到場，發現綠色貨車的車頭嚴重變形，72歲的陳姓男司機卡在車內、動彈不得，消防局加派特搜隊員到場協助搶救，於上午10點40多分許才脫困，已無生命跡象，緊急送到永康奇美醫院搶救，但因傷重至中午仍告不治。

另輛衝落魚塭的灰色車斗貨車，車內44歲李姓司機自行脫困、身體有一些傷勢，被救護車送到安南醫院治療。

警、消人員初步了解，這兩輛大貨車不明原因發生對撞車禍事故，兩車兩名司機1人自行脫困、另1人受困車內，經消防人員救援後脫困，分別送到安南及永康奇美醫救治。車禍發生原因與肇事責任，由警方進一步調查釐清。

兩輛大貨車在台南安南區垃圾焚化廠專用道上對撞，一輛貨車衝落路旁魚塭。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法