十兩金「被偷」！ 竟是老公下手還故布疑陣

金價屢創新高，新竹市35歲陳姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動到妻子在家存放的10兩黃金金塊，4日中秋連假期間趁妻子不在家，將所有金塊拿去銀樓變現，再弄亂屋內擺設破壞，隨後打電話報警謊稱住家遭竊。警方到場採證，發現門窗未遭破壞，加上陳說詞反覆，直接拆穿他的謊言，全案依誣告等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，陳男妻子有在家中置物櫃存放黃金的習慣，陳男每次看見妻子賞玩黃金，逐漸萌生歹念，上週六趁妻子外出時將所有黃金搜出，再拿去銀樓變現，返家後先將住家擺設布置弄亂，再打電話報警稱家中遭人闖入，黃金失竊。

警方採證時發現，陳男住處門窗都完好未遭人破壞，且屋內雖凌亂，卻與以往入室竊盜翻箱倒櫃的態樣不同，懷疑是內賊所為。此外，專案小組調閱監視器，發現陳男住處並無人進出，加上他說詞反覆，無法明確交代行蹤，最終他才坦承謊報。

陳男供稱，因沉迷網路遊戲與虛擬貨幣投資，才會偷走妻子黃金，全案依竊盜罪、誣告、使公務人員登載不實等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

