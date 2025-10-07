為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    十兩金「被偷」！ 竟是老公下手還故布疑陣

    2025/10/07 12:38 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹傳出男子將妻子的黃金偷走變賣。示意圖。（記者蔡彰盛攝）

    新竹傳出男子將妻子的黃金偷走變賣。示意圖。（記者蔡彰盛攝）

    金價屢創新高，新竹市35歲陳姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動到妻子在家存放的10兩黃金金塊，4日中秋連假期間趁妻子不在家，將所有金塊拿去銀樓變現，再弄亂屋內擺設破壞，隨後打電話報警謊稱住家遭竊。警方到場採證，發現門窗未遭破壞，加上陳說詞反覆，直接拆穿他的謊言，全案依誣告等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

    據了解，陳男妻子有在家中置物櫃存放黃金的習慣，陳男每次看見妻子賞玩黃金，逐漸萌生歹念，上週六趁妻子外出時將所有黃金搜出，再拿去銀樓變現，返家後先將住家擺設布置弄亂，再打電話報警稱家中遭人闖入，黃金失竊。

    警方採證時發現，陳男住處門窗都完好未遭人破壞，且屋內雖凌亂，卻與以往入室竊盜翻箱倒櫃的態樣不同，懷疑是內賊所為。此外，專案小組調閱監視器，發現陳男住處並無人進出，加上他說詞反覆，無法明確交代行蹤，最終他才坦承謊報。

    陳男供稱，因沉迷網路遊戲與虛擬貨幣投資，才會偷走妻子黃金，全案依竊盜罪、誣告、使公務人員登載不實等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播